В Минске состоится первое в наступившем году заседание контактной группы

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Первое в этом году заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в белорусской столице. Несмотря на то, что большая часть пунктов минских соглашений за два года так и не была выполнена, переговоры по-прежнему остаются главным инструментом в попытках урегулировать конфликт в Донбассе.

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О необходимости и дальше прилагать эти усилия неоднократно заявляли и в Киеве, и в провозглашенных республиках. Той же позиции придерживаются гаранты выполнения "Минска-2" - лидеры Германии, России, Франции. Уверенность в необходимости продолжить в наступившем году минский процесс выразил и новый председатель ОБСЕ, вступивший в должность 1 января 2017 года, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Необходимо и далее вести диалог и переговоры. Минские договоренности сегодня единственная база, документ, на основании которого мы должны действовать, - сказал он 4 января во время посещения Мариуполя. - И, хотя меня не удовлетворяет уровень выполнения этих договоренностей, я должен сказать, что ситуация на момент их подписания была хуже, чем сейчас. И могла бы быть сегодня еще хуже, чем она есть".

Режим тишины

На последнем заседании контактной группы 21 декабря, состоявшемся на фоне резкого обострения ситуации в районе Дебальцево, стороны в преддверии наступающих новогодних и рождественских праздников договорились установить режим тишины.

Эта договоренность стала десятой за все время конфликта. И, как и прежние, довольно быстро была нарушена. После нескольких дней затишья уже 4 января представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о 1,2 тыс. обстрелах со стороны украинских силовиков. А 9 января представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил о ранении 11-летней девочки при обстреле украинскими силовиками села Безыменное Новоазовского района на юге республики.

В этой ситуации прекращение огня и установление режима безопасности в регионе остается главной задачей всех участников переговорного процесса. "Наша цель как ОБСЕ, - заявлял в начале января Курц, - это полноценное соблюдение соглашения о прекращении огня и улучшение ситуации для местного населения на Украине".

Перед контактной группой сохраняются задачи и по обеспечению разведения сил на линии соприкосновения. Начать его стороны договорились еще в конце сентября. На первом этапе предполагалось сделать это на трех участках, а позднее распространить зону безопасности на всю линию соприкосновения. Однако реализовать инициативу удалось пока лишь в двух местах - в Петровском и Золотом.

Спецпредставитель главы ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик на одном из последних заседаний призвал стороны продолжить начатую работу. Значимость решения вопросов безопасности, от которых зависит жизнь тысяч людей, подчеркнул и полпред РФ на переговорах Борис Грызлов. При этом он указал на необходимость параллельно решать вопросы политического урегулирования, поскольку "одно от другого отделить нельзя".

"Невозможно "раз и навсегда" решить вопросы безопасности, даже не начиная политическое урегулирование. Именно оно обеспечит прочный мир, восстановление и развитие Донбасса и всей Украины", - подчеркнул полпред России.

Политическая повестка

Между тем риторика Киева, отказывающегося обсуждать политические вопросы, не меняется. На днях представитель Украины в политической подгруппе контактной группы Ольга Айвазовская в очередной раз дала понять, что не собирается всерьез обсуждать в Минске тему выборов в республиках Донбасса.

"Опасения, что завтра может появиться закон о выборах в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей - прим. ТАСС) и Украина не будет иметь влияние на территории отдельных районов Донбасса, являются наивными и преувеличенными" - указывала она.

По словам Айвазовской, ни один политик на Украине не возьмет на себя функцию подготовки такого законопроекта и организации выборов. При этом представитель Украины, похоже, вообще не считает, что переговорный процесс должен завершиться выполнением минских соглашений. "Ведь это и есть переговоры, когда вы не отдаете все, а если отдаете, то это уже капитуляция", - сказала она.

Между тем именно в Киеве в настоящее время находятся, образно говоря, ключи к разрешению конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

При этом "понимание того, кто именно является истинным виновником пробуксовки выполнения минских соглашений, постепенно приходит" и на Западе, считает Мешков. По его словам, "ни Россия, ни любое другое государство - участник ОБСЕ не может сделать того, что должны сделать в Киеве". "Именно там находятся ключи от политического урегулирования конфликта", - указал он.

Обменять всех на всех

В конце прошлого года стороны заявили о продвижении в переговорах по обмену пленными. Власти ДНР передали несколько человек украинской стороне, а буквально накануне Нового года Киев освободил 15 человек из Донбасса, в числе которых шесть тяжелобольных и пожилых женщин.

Тем не менее значительное число людей с обеих сторон остается в плену. По данным спецпредставителя президента Украины в контактной группе Виктора Медведчука, списки лиц, которых разыскивают стороны конфликта в Донбассе, насчитывают свыше тысячи человек.

"Украинская сторона продолжает разыскивать 109 человек, установлено точное местонахождение 55 из них, - сказал он 12 января в интервью "АИФ.УА". - Согласно последним спискам, переданным нам, ОРДО (Отдельные районы Донецкой области) разыскивает на территории Украины 494 человека, ОРЛО (Отдельные районы Луганской области) - 458. Установлено местонахождение 598 из этих лиц".

На прошлой неделе советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил о готовности Киева передать 228 пленных представителей Донбасса в обмен на 48 украинцев.

Освобождение остальных, судя по всему, остается пока проблематичным. В конце декабря, отвечая на вопрос о том, что удерживает стороны от освобождения пленных по формуле "всех на всех", Сайдик отмечал, что проблема заключается в необходимости "согласовать точные списки" удерживаемых лиц.

В свою очередь Медведчук подчеркивал, что главная причина - отсутствие закона об амнистии. "Этот закон должен был стать правовой основой для обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", - пояснял политик. - Суть проблемы в том, что удерживаемые украинской стороной лица в соответствии с действующим законодательством проходят по уголовным делам, в отношении них идут расследования, судебные разбирательства, многие уже осуждены и отбывают наказание. Чтобы дать разрешение на обмен таких лиц, нужно освободить их от уголовной ответственности или от отбывания наказания, а сделать это можно только в соответствии с вышеуказанным законом".

Однако, по словам Медведчука, представители "партии войны" в Раде выступают категорически против его принятия. "Поэтому вопрос, когда мы сможем провести обмен в формате "всех на всех", когда вернутся домой наши граждане, о чем постоянно спрашивают их родственники, уместно было бы задать нашим политикам. От их решения зависит возвращение наших граждан: военнослужащих, представителей добровольческих батальонов и гражданских лиц", - подчеркнул Медведчук.

Водоснабжение Донбасса вновь нарушено

В числе последних достижений контактной группы - урегулирование вопроса с водоснабжением провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Переговоры по этому вопросу в рамках минского процесса шли более года, дважды - в начале октября и 1 декабря - украинские водонапорные станции приостанавливали водоснабжение ЛНР. И наконец, 7 января, как сообщило украинское Министерство по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, был "впервые задействован механизм оплаты долга" за подачу воды жителям ЛНР с Петровского водозабора, а соответственно, сняты все препятствия для возобновления поставок питьевой воды. В результате 13 января водоснабжение ЛНР было восстановлено.

Между тем новая проблема в обеспечении жителей Донбасса водой возникла буквально на прошлой неделе. В результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских силовиков 12 января оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция, снабжающая водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения, включая Донецк и Ясиноватую (под контролем ДНР), а также Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое (под контролем Киева).

Министерство угля и энергетики ДНР уже обратилось к представителям миссии ОБСЕ с просьбой обеспечить режим прекращения огня в соответствующем районе для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления водоснабжения.

Минские соглашения

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.