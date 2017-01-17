Пресс-конференция Игоря Додона. Видеотрансляция

Во вторник, 17 января, в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Молдавии Игоря Додона.

На пресс-конференции в ТАСС Додон подводит итоги беседы с Путиным, а также рассказывает об актуальных региональных проблемах и перспективах приднестровского урегулирования.

Президент Молдавии находится в Москве с 16 по 18 января по приглашению российского лидера. Это его первый официальный визит в Россию.