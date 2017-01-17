Пресс-конференция Игоря Додона. Видеотрансляция

Биатлонисты потребовали от IBU увеличить штраф за употребление допинга до €1 млнСпорт 17 января, 17:19
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Во вторник, 17 января, в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Молдавии Игоря Додона.
На пресс-конференции в ТАСС Додон подводит итоги беседы с Путиным, а также рассказывает об актуальных региональных проблемах и перспективах приднестровского урегулирования.
Президент Молдавии находится в Москве с 16 по 18 января по приглашению российского лидера. Это его первый официальный визит в Россию.