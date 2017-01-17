Соглашение о Brexit внесут на голосование в парламент

ЛОНДОН, 17 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Максим Рыжков/. Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза будет выставлено на голосование в обеих палатах парламента. Об этом заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, выступая с большой речью о деталях Brexit в лондонском Ланкастер-хаусе.

"Я могу подтвердить сегодня, что правительство предложит итоговый вариант сделки (по Brexit) на голосование в парламент", - сказала она.

Таким образом Мэй сработала на опережение, прежде чем Верховный суд Великобритании вынесет свой вердикт по рассмотрению апелляции правительства на решение Высокого суда Лондона о лишении кабинета министров права самостоятельно инициировать применение 50-й статьи Лиссабонского договора, предусматривающей механизм выхода государства-члена из ЕС. Высокий суд Лондона ранее в ноябре прошлого года вынес решение, согласно которому процесс выхода королевства из евросообщества не может запущен без одобрения парламента страны.

Контроль над иммиграцией

Премьер-министр заявила, что выход Великобритании из ЕС означает установление контроля над иммиграцией из европейских стран.

"Мы будем контролировать численность людей, приезжающих в Великобританию из ЕС. Контролируемая иммиграция может принести пользу бизнесу", - сказала она.

При этом, отметила Мэй, Brexit не означает отказа от ценностей, которые Лондон разделяет с другими европейскими странами. "Мы выходим из Евросоюза, но мы не покидаем Европу", - сказала она, подчеркнув, что Великобритания "не отказывается от разделяемых с Европой ценностей". По ее словам, Лондон продолжит выполнять обязательства перед европейскими партнерами после прекращения членства в ЕС.

"Итог референдума (2016 года о дальнейшем членстве Великобритании в ЕС) не был решением замкнуться в самих себе и удалиться от всего мира, потому что сама британская история и культура до глубины души интернациональна. Мы являемся европейской страной и гордимся своим европейским наследием. Но мы всегда были страной, которая в своем видении выходила за рамки Европы и смотрела на остальной мир", - отметила Мэй. Глава правящего кабинета тори сказала, что после Brexit ее страна продолжит сотрудничество с бывшими партнерами по ЕС в сфере деятельности правоохранительных органов и обмена разведданными, так же как и в сферах внешней и оборонной политики, но при этом сохранит контроль над собственными границами. "Мы гарантируем, что сможем контролировать миграционные потоки в Великобританию из Европы", - заявила она. Мэй подчеркнула, что жители стран ЕС всегда будут желанными гостями в Соединенном Королевстве и что официальный Лондон гарантирует соблюдение прав граждан стран Евросоюза, которые проживают в Великобритании, и рассчитывает, что в такой же мере в ЕС будут обеспечены права британцев, проживающих на территории сообщества.

Выход из единого рынка

План выхода Великобритании из ЕС не может предусматривать сохранения страны в едином европейской рынке, считает Мэй.

"То, что я предлагаю, не может подразумевать членства в едином рынке. Европейские лидеры много раз говорили, что членство означает принятие свободы передвижения товаров, капиталов, услуг и людей. Если мы будем вне ЕС и в то же время участником единого рынка, это будет означать принятие норм и правил Евросоюза в отсутствие права влиять на эти нормы", - сказала она, подчеркнув при этом, что хотела бы заключить "соглашение о таможенном союзе с ЕС".

Британский премьер добавила, что хотела бы после Brexit "по максимуму убрать барьеры, препятствующие торговле". "Я хочу, чтобы Великобритания была свободной в установлении своих собственных (таможенных) пошлин во Всемирной торговой организации, что означает возможность достижения новых торговых соглашений не только со странами ЕС, но и с нашими старыми друзьями и новыми союзниками" вне Европы, отметила Мэй.

Выход Великобритании из Евросоюза будет также означать прекращение распространения юрисдикции Европейского суда на территорию страны.

"Мы вновь получим контроль над нашими собственными законами и положим конец юрисдикции Европейского суда на территории Великобритании. Выход из ЕС будет означать, что наши законы будут составляться в Вестминстере, Эдинбурге, Кардиффе и Белфасте. И эти законы будут толковаться судьями не в Люксембурге, а в судах в нашей стране", - сказала премьер-министр.

Сохранение связей

Мэй также пообещала, что Великобритания сохранит связи с европейскими разведслужбами после выхода из Евросоюза и продолжит делиться с ними информацией.

"Мы продолжим тесные контакты с нашими европейскими союзниками по линии внешней политики, а также в рамках (противодействия) преступности и терроризму, даже после того, как выйдем из состава ЕС, - заявила Мэй. - Я хочу, чтобы наши будущие отношения с Евросоюзом подразумевали практические соглашения в правоохранительной сфере, а также в области обмена разведданными".

"В то время, как угрозы нашей общей безопасности становятся все более серьезными, мы должны не ограничивать сотрудничество, а еще больше работать друг стругом", - добавила она. При этом среди мер, необходимых для поддержания безопасности на континенте, Мэй назвала поддержание мира и стабильности на Балканах, укрепление внешних границ ЕС, а также "применение санкций против России и ее действий в Крыму".

Сохранение санкций

После выхода из Евросоюза Великобритания продолжит придерживаться санкционной политики в отношении России, заявила премьер-министр.

"Я гожусь ролью Великобритании, которую она играет и продолжит играть в обеспечении европейской безопасности. Соединенное Королевство возглавляет Европу в вопросе принятия мер, которые сохраняют наш континент в безопасности: применение санкций против России и ее действий в Крыму, работа над миром и стабильностью на Балканах. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими европейскими союзниками в вопросах внешней политики и обороны", - сказала она.

Британский премьер также подчеркнула, что "будущие отношения Великобритании с ЕС будут предусматривать совместное использование разведывательных данных спецслужб".