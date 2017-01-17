Парламент Южной Осетии назначил выборы президента на 9 апреля

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ЦХИНВАЛ, 17 января. /ТАСС/. Парламент Южной Осетии во вторник назначил выборы президента республики на 9 апреля, передает корреспондент ТАСС.
"Парламент Южной Осетии постановляет назначить выборы президента на 9 апреля 2017 года", - сказала глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочиева, представившая проект постановления.
Выборы должны проходить во второе воскресенье месяца, как было во время предыдущего голосования в 2012 году, сказала Кочиева. Она выразила надежду, что выборы "пройдут в спокойной обстановке".
Депутаты приняли решение о назначении даты выборов единогласно.
Согласно Конституции Южной Осетии, президентом может быть избран гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком (осетинский) и постоянно проживающий последние 10 лет на территории республики. Глава государства избирается сроком на пять лет и не может занимать на этот пост более двух сроков подряд.
Ранее о намерении баллотироваться на выборах заявили действующий президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов. Также о намерении баллотироваться заявлял экс-президент республики Эдуарда Кокойты, однако государственный советник президента Южной Осетии Сослан Джусоев ранее сообщил ТАСС, что избирком Южной Осетии не сможет зарегистрировать Кокойты в качестве кандидата на пост главы республики из-за норм республиканского законодательства, связанных с цензом оседлости.