Трамп назвал подтасованными данные опросов о его низкой популярности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник назвал подтасованными результаты опросов, говорящие о его низкой популярности. Об этом он написал на своей странице в сети Twitter. Трамп отметил, что накануне президентских выборов данные опросов говорили о его проигрыше, однако эти предсказания оказались ложными.

"Те же самые люди, которые делали подтасованные предвыборные опросы, оказавшиеся ложными, сейчас проводят опросы о популярности. Они такие же подтасованные, что и раньше", - заявил Дональд Трамп.

The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2017 г.

Согласно опубликованному в понедельник опросу, проведенному Gallup среди 1032 совершеннолетних граждан США, Дональд Трамп накануне своего вступления в должность президента США 20 января, пользуется значительно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией 4 года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа в процессе подготовки к инаугурации 40% опрошенных, неблагоприятное мнение сложилось у 55%. Наибольшей поддержкой Трамп пользуется среди республиканцев - 82%. Среди независимых избирателей уровень его популярности - 33%, а среди демократов - 8%.