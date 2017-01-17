Трамп назвал подтасованными данные опросов о его низкой популярности

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник назвал подтасованными результаты опросов, говорящие о его низкой популярности. Об этом он написал на своей странице в сети Twitter. Трамп отметил, что накануне президентских выборов данные опросов говорили о его проигрыше, однако эти предсказания оказались ложными.
"Те же самые люди, которые делали подтасованные предвыборные опросы, оказавшиеся ложными, сейчас проводят опросы о популярности. Они такие же подтасованные, что и раньше", - заявил Дональд Трамп.
The same people who did the phony election polls, and were so wrong, are now doing approval rating polls. They are rigged just like before.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2017 г.
Согласно опубликованному в понедельник опросу, проведенному Gallup среди 1032 совершеннолетних граждан США, Дональд Трамп накануне своего вступления в должность президента США 20 января, пользуется значительно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией 4 года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа в процессе подготовки к инаугурации 40% опрошенных, неблагоприятное мнение сложилось у 55%. Наибольшей поддержкой Трамп пользуется среди республиканцев - 82%. Среди независимых избирателей уровень его популярности - 33%, а среди демократов - 8%.