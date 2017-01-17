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Трамп назвал подтасованными данные опросов о его низкой популярности

Международная панорама
17 января, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Ранее Gallup опубликовал опрос, согласно которому уровень популярности избренного президента перед инаугурацией ниже, чем у предшественников
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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп во вторник назвал подтасованными результаты опросов, говорящие о его низкой популярности. Об этом он написал на своей странице в сети Twitter. Трамп отметил, что накануне президентских выборов данные опросов говорили о его проигрыше, однако эти предсказания оказались ложными.

"Те же самые люди, которые делали подтасованные предвыборные опросы, оказавшиеся ложными, сейчас проводят опросы о популярности. Они такие же подтасованные, что и раньше", - заявил Дональд Трамп.

Согласно опубликованному в понедельник опросу, проведенному Gallup среди 1032 совершеннолетних граждан США, Дональд Трамп накануне своего вступления в должность президента США 20 января, пользуется значительно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией 4 года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа в процессе подготовки к инаугурации 40% опрошенных, неблагоприятное мнение сложилось у 55%. Наибольшей поддержкой Трамп пользуется среди республиканцев - 82%. Среди независимых избирателей уровень его популярности - 33%, а среди демократов - 8%.

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Уровень популярности Трампа перед инаугурацией ниже, чем у предшественников

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