Трамп рассчитывает на рекордное число людей на его инаугурации

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НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает, что церемонию его инаугурации, которая состоится 20 января у стен Конгресса, посетит рекордное число людей. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.
People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2017 г.
"Рекордное число людей прибывает в Вашингтон, - написал Трамп. - "Байкеры за Трампа" едут к нам. Это будут потрясающие четверг, пятница и суббота!"
Ранее лидер группы "Байкеры за Трампа" Крис Кокс выразил надежду на то, что церемония инаугурации 45-го президента США пройдет гладко, хотя днем ранее обещал создать живую стену для защиты церемонии от протестующих. "Мы ожидаем мирного процесса передачи власти, - отметил байкер в интервью телекомпании Fox. - У нас нет никаких причин полагать, что возникнут какие-то проблемы".
По его словам, группа "Байкеры за Трампа" - это патриотическая организация, она готова обеспечить защиту всем американцам в ходе церемонии инаугурации, хотя и уверена, что это смогут сделать органы правопорядка.
Как сообщалось ранее, сотни людей намерены предпринять попытку сорвать церемонию инаугурации Трампа. Речь идет об активистах общественного объединения DisruptJ20, которое координирует планы своих выступлений с рядом иных организаций, включая движение за права афроамериканцев Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет ценность"). Власти Вашингтона выдали разрешения на проведение акций протеста 20 января 27 различным группам и организациям. Это в четыре раза больше, чем во время инаугураций предшественников Трампа.
"Байкеры за Трампа" - одна из примерно двух десятков общественных организаций, обратившихся к федеральным властям за разрешением проводить мероприятия в день инаугурации. Она была создана полтора года назад и не раз участвовала в предвыборных мероприятиях Республиканской партии. Ее члены присутствовали на национальном съезде республиканцев в Кливленде (штат Огайо) в июле прошлого года, где у них произошли стычки с участниками акций протеста против выдвижения Трампа на пост кандидата в президенты.
В оргкомитете по проведению инаугурации ранее сообщили, что рассчитывают побить рекорд по числу людей, которые придут на центральный бульвар Вашингтона, протянувшийся от Конгресса до Белого дома и дальше до мемориала Линкольна, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. При вступлении в должность Обамы в 2009 году там собрались 1,8 млн чел. Однако сторонники Трампа ожидают, что сейчас на церемонию соберутся до 3 млн чел. Спецслужбы США, отвечающие за безопасность инаугурационных мероприятий, придерживаются куда более скромных оценок, полагая, что в центре Вашингтона соберутся от 800 до 900 тыс. чел.