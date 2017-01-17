Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп рассчитывает на рекордное число людей на его инаугурации

Международная панорама
17 января, 17:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, января. /ТАСС
Избранный президент США пообещал "потрясающие четверг, пятницу и субботу"
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает, что церемонию его инаугурации, которая состоится 20 января у стен Конгресса, посетит рекордное число людей. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Twitter.

"Рекордное число людей прибывает в Вашингтон, - написал Трамп. - "Байкеры за Трампа" едут к нам. Это будут потрясающие четверг, пятница и суббота!"

Ранее лидер группы "Байкеры за Трампа" Крис Кокс выразил надежду на то, что церемония инаугурации 45-го президента США пройдет гладко, хотя днем ранее обещал создать живую стену для защиты церемонии от протестующих. "Мы ожидаем мирного процесса передачи власти, - отметил байкер в интервью телекомпании  Fox. - У нас нет никаких причин полагать, что возникнут какие-то проблемы".

Смотрите также
Пенсильвания-авеню
Инаугурация Трампа будет более короткой и деловой, чем у предшественников

По его словам, группа "Байкеры за Трампа" - это патриотическая организация, она готова обеспечить защиту всем американцам в ходе церемонии инаугурации, хотя и уверена, что это смогут сделать органы правопорядка.

Как сообщалось ранее, сотни людей намерены предпринять попытку сорвать церемонию инаугурации Трампа. Речь идет об активистах общественного объединения DisruptJ20, которое координирует планы своих выступлений с рядом иных организаций, включая движение за права афроамериканцев Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет ценность"). Власти Вашингтона выдали разрешения на проведение акций протеста 20 января 27 различным группам и организациям. Это в четыре раза больше, чем во время инаугураций предшественников Трампа.

Смотрите также
Приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа
Команда Трампа собрала рекордные $90 млн пожертвований на его инаугурацию

"Байкеры за Трампа" - одна из примерно двух десятков общественных организаций, обратившихся к федеральным властям за разрешением проводить мероприятия в день инаугурации. Она была создана полтора года назад и не раз участвовала в предвыборных мероприятиях Республиканской партии. Ее члены присутствовали на национальном съезде республиканцев в Кливленде (штат Огайо) в июле прошлого года, где у них произошли стычки с участниками акций протеста против выдвижения Трампа на пост кандидата в президенты.

В оргкомитете по проведению инаугурации ранее сообщили, что рассчитывают побить рекорд по числу людей, которые придут на центральный бульвар Вашингтона, протянувшийся от Конгресса до Белого дома и дальше до мемориала Линкольна, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. При вступлении в должность Обамы в 2009 году там собрались 1,8 млн чел. Однако сторонники Трампа ожидают, что сейчас на церемонию соберутся до 3 млн чел. Спецслужбы США, отвечающие за безопасность инаугурационных мероприятий, придерживаются куда более скромных оценок, полагая, что в центре Вашингтона соберутся от 800 до 900 тыс. чел.

Смотрите также

Уровень популярности Трампа перед инаугурацией ниже, чем у предшественников
Группа конгрессменов-демократов объявила о бойкоте инаугурации Трампа
Трамп обещает грандиозную инаугурацию на фоне бойкотов и акций протеста

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Победа Трампа на выборах в США
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Бенедикт Камбербэтч (Шерлок Холмс) и Мартин Фриман (доктор Джон Ватсон)
The Final Problem: как и почему в Сеть попала последняя серия "Шерлока"
Зеркало, воск, кольцо и другие способы узнать будущее: инструкция по святочным гаданиям
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Новосибирские ученые обнаружили у европейцев ответственный за депрессию ген
7
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
Темы дня
Реклама