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Спайсер: выдача Сноудена не является приоритетным вопросом для Трампа

Международная панорама
18 января, 20:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Кандидат на пост пресс-секретаря президента США рассказал о темах, на которых сосредоточился Трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Вопрос о том, чтобы добиваться выдачи из России бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, не является приоритетным для избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на очередном брифинге Шон Спайсер, выдвинутый Трампом на пост пресс-секретаря Белого дома.

"Дональд Трамп в настоящее время не уделяет пристального внимания таким вопросам, как заключение сделок или вопросам о помиловании, - отметил Спайсер, отвечая на вопрос, не рассматривает ли Трамп возможности выработки соглашения с Россией, чтобы привлечь Сноудена к ответственности в США после того, как стало известно, что бывший сотрудник ЦРУ останется в РФ до 2020 года.

"Избранный президент сосредоточен на таких вопросах, как обеспечение экономического роста, создание рабочих мест. Он сосредоточен на том, чтобы выполнить те обещания, которые он давал в ходе предвыборной кампании - в сфере борьбы с нелегальной иммиграцией, энергетики, здравоохранения, налоговой реформы. Именно эти темы являются для него приоритетными", - подчеркнул Спайсер.

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Сноудену продлили вид на жительство в России до 2020 года

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года бежал из Соединенных Штатов в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться из российской столицы в Эквадор. Однако он был вынужден остаться на территории РФ после того, как власти США аннулировали его паспорт.

В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года. Как сообщил представляющий интересы Сноудена адвокат Анатолий Кучерена, вид на жительство в России экс-сотруднику ЦРУ продлен до 2020 года.

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Персоны
Спайсер, Шон Трамп, Дональд Сноуден, Эдвард
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