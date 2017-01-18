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В Анкаре задержан организатор выставки, на которой был убит посол РФ

Международная панорама
18 января, 22:40 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Причиной задержания могли стать заявления организатора о посещении убийцей помещения с выставкой за три дня до убийства
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АНКАРА, 18 января. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая полиция задержала 17 января организатора выставки, на которой был убит посол РФ в Анкаре Андрей Карлов, и офицера полиции в рамках расследования случившегося. Об этом сообщила газета Hürriyet Daily News.

Организатор мероприятия с инициалами Т. О. ранее утверждал, что убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ за три дня до начала выставки посещал помещение, где она открылась. Эти заявления и могли стать причиной задержания Т. О. с целью выслушать его показания. Он также говорил ранее, что считал нападавшего членом личной охраны Карлова, назначенным властями. Офицер полиции задержан в связи с подозрениями в том, что он якобы высказывался в защиту Алтынташа.

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Нападавший, по имеющимся данным, работал в департаменте спецназа полиции столичного Управления безопасности, а именно в отделе, который занимается личной охраной. Под видом сотрудника охраны Алтынташ в день убийства проследовал в помещение выставки, при этом не проходя личный досмотр.

Карлов был убит вечером 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший (полицейский Мевлют Мерт Алтынташ) был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

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Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
Страны
Турция
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