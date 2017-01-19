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Ассанж не знает, как к нему отнесутся в США при правлении Трампа

Международная панорама
19 января, 23:13 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Основатель WikiLeaks отметил, что всегда был готов поехать в Соединенные Штаты при условии, что там бы обеспечили уважение к его правам
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ЛОНДОН, 19 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж не знает, какова будет его судьба при правлении Дональда Трампа, который 20 января вступает в должность президента США. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которая проводилась в интернете из посольства Эквадора в британской столице.

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На вопрос, рассчитывает ли он, что при власти администрации Трампа США отнесутся к нему иначе, чем при правлении Барака Обамы, Ассанж ответил: "Пока еще не ясно". "Я всегда был готов поехать в Соединенные Штаты, при условии, если бы они обеспечили уважение к моим правам", - заметил австралиец.

По его словам, в течение семи лет предпринимались попытки сфабриковать в США какое-нибудь уголовное дело против него или против Wikileaks, и его имя фигурирует на нескольких ордерах на арест и повестках в суд. "По состоянию на данный момент их действие продолжается", - указал он. Ассанж также заявил, что королевская прокурорская служба Великобритании так и не сообщает ему, а был ли в принципе сделан запрос из США на его экстрадицию.

Когда же основателя WikiLeaks спросили о том, почему он не отправился на допрос в Швецию, он ответил, что "ни на одном из этапов" ему не предъявляли никаких обвинений и шведские власти его уже оправдали, в то время как "ООН с уверенность пришла к выводу", что его удерживают под стражей незаконно (в случае выхода из посольства Эквадора, Ассанж должен быть немедленно взят под стражу британской полицией - прим. ТАСС). В то же время, подчеркнул он, официальный Стокгольм отказывается предоставлять ему гарантии того, что его не экстрадируют в США.

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Ассанж также подчеркнул, что ему нравится тот вид деятельности, которым занимается WikiLeaks, добавив, что эта организация опубликовала более 10 млн документов, которые никогда прежде не обнародовались, которые содействовали установлению справедливости и явились основанием для освобождения из тюрем невинных людей.

С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил убежище в эквадорской дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. Он опасается, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Ассанж, Джулиан
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Дело Ассанжа и WikiLeaks
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