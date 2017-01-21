Западная коалиция уничтожила в Мосуле 90 лодок и три баржи боевиков ИГ

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция уничтожила в иракском Мосуле 90 лодок и три баржи, принадлежавшие боевикам экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США, в сферу оперативной ответственности которого входит, прежде всего, Ближний Восток.

"Коалиция уничтожила 90 лодок и три баржи на реке Тигр (делит город на две части - прим. ТАСС) в Мосуле 18-20 января, - отмечается в сообщении. - Многие из этих судов использовались для переправки боевиков и оборудования ИГ через реку Тигр в западную часть Мосула".

С начала операции по освобождению Мосула коалиция уничтожила по крайней мере 112 речных судов, еще несколько были повреждены или ликвидированы за пределами города. В пресс-службе командования напомнили, что на прошлой неделе иракские военные взяли под свой контроль все пять мостов через Тигр, которые связывают две части города. Военнослужащие стараются предотвратить отступление экстремистов в Западный Мосул.

Официальный представитель коалиции, полковник американских ВВС Джон Дорриан назвал эти действия боевиков "отчаянными попытками бегства".

Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды федеральной полиции.