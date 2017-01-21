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Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии сообщил о скором возвращении на родину

Международная панорама
21 января, 18:41 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Накануне стало известно, что Яйя Джамме официально заявил об уходе со своего поста
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РАБАТ, 21 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии Адама Барроу сообщил в субботу о своем скором возвращении на родину.

"Так как Яйя Джамме официально ушел со своего поста, я вернусь на свою родину, в Республику Гамбию", - написал Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов 1 декабря, на которых он потерпел поражение, минувшей ночью заявил о том, что добровольно уходит с занимаемого им поста.

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