Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии сообщил о скором возвращении на родину

РАБАТ, 21 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии Адама Барроу сообщил в субботу о своем скором возвращении на родину.

"Так как Яйя Джамме официально ушел со своего поста, я вернусь на свою родину, в Республику Гамбию", - написал Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов 1 декабря, на которых он потерпел поражение, минувшей ночью заявил о том, что добровольно уходит с занимаемого им поста.

As Yahya Jammeh officially stepped down from office — I will be returning to my homeland, the Republic of The Gambia. #NewGambia — Adama Barrow (@adama_barrow) January 21, 2017