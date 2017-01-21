Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии сообщил о скором возвращении на родину

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РАБАТ, 21 января. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии Адама Барроу сообщил в субботу о своем скором возвращении на родину.
"Так как Яйя Джамме официально ушел со своего поста, я вернусь на свою родину, в Республику Гамбию", - написал Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов 1 декабря, на которых он потерпел поражение, минувшей ночью заявил о том, что добровольно уходит с занимаемого им поста.
As Yahya Jammeh officially stepped down from office — I will be returning to my homeland, the Republic of The Gambia. #NewGambia— Adama Barrow (@adama_barrow) January 21, 2017