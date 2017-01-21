В Раде зарегистрирован законопроект об исключительности украинского языка

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Законопроект "О языке", предполагающий исключительное использование украинского языка, зарегистрирован в Верховной раде Украины. Его авторы предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ.

Авторами документа стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения русского языка и других языков национальных меньшинств в стране. В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС. Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Согласно проекту закона, фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском, его предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке. Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение - уголовная ответственность

За нарушение закона депутаты предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 6800 гривен, что на данное время составляет $130-260), если речь идет о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 гривен) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 гривен) - для СМИ.

За попытки "внедрения на Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя.

Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Русский язык получил статус регионального

Сейчас в стране действует закон "Об основах государственной языковой политики", который Рада приняла 3 июня 2012 года. Документ тогда стал одним из самых громких политических событий в стране. Принятие закона сопровождалось акциями протеста, блокированием парламентской трибуны и драками в сессионном зале. Националисты утверждали, что документ направлен на русификацию Украины, несет угрозу государственности и даже является шагом к внедрению официального русского языка.

В соответствии с документом, русский язык получил статус регионального там, где он является родным для, как минимум, 10% населения. По официальным данным, русский язык должны были получить статус регионального в 13 из 27 областей.

8 августа тогдашний президент Виктор Янукович подписал этот закон, а также поручил кабинету министров создать рабочую группу для разработки предложений по совершенствованию законодательства о порядке применения языков на Украине. Закон вступил в силу 10 августа.

В 2012 году Одесский областной и городской советы, Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет (Луганская область), Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным.

Вместе с тем, 24 февраля 2014 года, сразу же после государственного переворота в стране, Верховная рада по инициативе депутатов от националистической партии "Свобода" проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики". Однако на то время и.о.президента, председатель Верховной рады Александр Турчинов отказался подписывать принятый закон. Турчинов заявил, что не подпишет решение парламента об отмене закона о языковой политике до тех пор, пока Рада не примет новый закон. Таким образом, отмена языкового закона не вступила в силу.

Судьбу закона решает Конституционный суд

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

В июле 2014 года 57 депутатов, в основном от политических сил националистического толка, направили в КС представление об его отмене. Согласно этому документу, они просят отменить закон "в связи с несоответствием его положений конституции Украины".

КС начал рассматривать это представление только в декабре 2016 года. В ходе устного слушания большинство выступающих высказались за отмену данного закона. Свидетели по данному делу утверждают, что документ был принят Верховной радой с нарушениями регламента, а некоторые статьи закона противоречат Конституции.

Многие эксперты считают, что попытка отменить закон о языках несет угрозу дестабилизации страны. "Если Конституционный суд поддержит депутатов, это будет означать очередной итог информационной, социальной конфронтации в Украине - не более того", - прогнозирует, в частности, политолог Руслан Бортник.