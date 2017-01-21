Партия "Шинн фейн": Brexit разорвет соглашение о разрешении конфликта в Северной Ирландии

ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Выход Великобритании из Евросоюза может привести к нарушению Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Такое мнение выразил в субботу председатель североирландской республиканской партии "Шинн фейн" Джерри Адамс.

"Вывод Севера из ЕС разрушит "Соглашение Страстной пятницы" (оно же Белфастское соглашение - прим. ТАСС)", - считает он. По словам Адамса, "намерение британского правительства вывести Северную Ирландию из ЕС, несмотря на желание людей там остаться, является враждебным действием".

"Британский премьер-министр заявила о намерении выйти из-под юрисдикции Европейского суда. Вместе с ее стремлением прекратить выполнение требований Европейской конвенции по правам человека это грозит несоблюдением фундаментальных прав человека, изложенных в "Соглашении Страстной пятницы", - отметил Адамс.

Лидер "Шинн фейн" выразил уверенность в том, что так называемый сценарий жесткого выхода из ЕС, при котором королевство покинет единый европейский рынок и лишится всех преимуществ сообщества, представляет опасность для Белфаста. "Северу необходим особый статус в ЕС. Ирландскому правительству нужно принять это как стратегическую целью на переговорах 27 стран ЕС с британским премьером", - подчеркнул он.

В 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия было заключено Белфастское соглашение, известное как "Соглашение Страстной пятницы". Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

Референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции, в то время как большинство населения Северной Ирландии (55,8%) проголосовало за сохранение страны в составе сообщества.