Rai News: на Charlie Hebdo подадут в суд за карикатуру на трагедию в горном отеле в Италии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти итальянского городка Фариндола, отель в окрестностях которого был на этой неделе завален лавиной, что привело к десяткам жертв, подают в суд на французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo. Об этом сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на заявление мэра пострадавшего города.

Скандальное французское издание разместило на своей странице в Facebook карикатуру, на которой аллегорическая фигура Смерти на горных лыжах мчится с горы, используя две косы вместо лыжных палок. Подпись к рисунку гласит: "Италия, выпал снег". "Но он будет не для всех", - говорит Смерть.

По данным телеканала, мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил о подготовке иска в суд против журнала и авторов оскорбительного, на его взгляд, рисунка.

Поздно вечером 18 января горный отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии оказался накрыт снежной лавиной, сход которой спровоцировала серия мощных землетрясений в регионе. Операция по спасению до 30 постояльцев и сотрудников гостиницы проходит до сих пор. По последним данным, 23 человека считаются пропавшими без вести. Число найденных погибших достигло пяти, обнаруженных живыми - 11 человек.

В конце прошлого года французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал целый ряд карикатур, связанных с Россией. Последний номер 2016 года содержал публикации, посвященные крушению самолета Ту-154 российского Минобороны в Сочи, а также убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова. Они также вызвали неоднозначную реакцию в российском обществе.