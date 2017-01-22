Би-би-си: Мэй ушла от ответа на вопрос о неудачном запуске ракеты Trident

ЛОНДОН, 22 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла от ответа на вопрос, знала ли она лично о неудачном запуске ракеты Trident с британской субмарины у атлантического побережья США в июне прошлого года.

Интервьюировавший главу правительства ведущий политобозреватель Би-би-си Эндрю Марр по ходу беседы четырежды задавал Мэй вопрос о том, было ли ей самой известно об этом инциденте, но всякий раз его собеседница уходила от прямого ответа.

"Когда вы выступали в июле со своей первой речью в палате общин, знали ли вы об этом неудачном запуске?", - спросил он премьера. На что Мэй ответила: "У меня есть абсолютная вера в наши ракеты Trident. Когда я выступала с этой речью в палате общин, о которой мы говорим, то она была о том, следует ли нам или нет модернизировать наши Trident, будут ли эти ракеты частью нашего арсенала ядерного сдерживания в будущем".

"Вы знали о том, что это произошло?", - повторил свой вопрос Марр. "Я думаю, что нам нужно защищать нашу страну, я думаю, что нам нужно играть свою роль в НАТО..." - продолжила премьер-министр, отметив, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин так не считает.

Тогда Марр сконцентировал внимание на том, что "это очень серьезный инцидент", и повторил свой вопрос, но Мэй сказала, что тема обновления ядерного арсенала - "это очень серьезный вопрос" для обсуждения в нижней палате, и снова упомянула о мнении, которого придерживается лидер оппозиции.

"Премьер-министр, вы об этом знали?", - повторил свой вопрос Марр в четвертый раз и получил следующий ответ: "Такие испытания нашего арсенала ядерного сдерживания проводятся все время, регулярно". Тогда Марр признал, что его собеседница по определению не отвечает на вопрос, и сменил тему.

Тем временем, Корбин уже назвал инцидент "катастрофическим", а теневой лейбористский "министр финансов" Джон Макдоннелл заявил о том, что о ситуации с Trident будет доложено парламенту.

Публикация в газете и реакция правительства

Газета The Sunday Times ранее сообщила о том, что правительство Соединенного Королевства скрыло факт неудачного запуска ракеты Trident II D5, который был произведен с британской субмарины возле побережья американского штата Флорида в июне прошлого года. По информации издания, это было единственное испытание ракеты Trident, произведенное Соединенным Королевством за последние четыре года.

Причина неудачи официально не раскрывается, однако источник газеты в ВМС Великобритании сообщил, что выпущенная с подводной лодки Vengeance ракета, которая не была оснащена ядерным боезарядом, вероятно, отклонилась от заданного курса и полетела в сторону побережья США.

Исходя из указанных сроков, инцидент был скрыт правительством при власти еще прежнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона перед принципиальным голосованием в парламенте по планам правительства по модернизации ядерного щита страны, которые были поддержаны нижней палатой. Во время предшествовавших ему парламентских дебатов Мэй, занимавшая тогда должность главы МВД, выступила в поддержку этих планов.

Тем временем, в своем совместном заявлении, последовавшим в ответ на эту публикацию, премьерская канцелярия и министерство обороны сообщили, что были произведены "успешные испытания" готовности субмарины Vengeance и ее экипажа к рутинному запуску не оснащенной боезарядом ракеты, при этом о нештатной ситуации не упоминается.

Что представляет собой модернизация

Весь ядерный арсенал Соединенного Королевства размещен на четырех субмаринах класса Vanguard, находящихся на военно-морской базе "Клайд", которая расположена в городке Фаслейн к северо-западу от шотландского города Глазго. Правительство тори считает, что ныне действующие подлодки начинают морально устаревать, и им требуется замена.

Проект предусматривает создание им на смену нового подводного флота из четырех субмарин, оснащенных ракетными системами Trident. Последние представляют собой класс трехступенчатых твердотопливных баллистических ракет подводного базирования производства США.

Великобритания приобретает их у Вашингтона для своих подлодок, но устанавливает на эти ракеты ядерные боеголовки собственного производства.