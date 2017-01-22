Fox News: сенат Конгресса США утвердит все кандидатуры, выдвинутые Трампом

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Контролируемый республиканцами Сенат Конгресса США утвердит все кандидатуры, которые президент Дональд Трамп выдвинул на руководящие посты в своем кабинете. Уверенность в этом выразил сегодня влиятельный лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл в интервью телеканалу Fox News.

"Я уверен, что мы утвердим каждого (из предложенных Трампом) члена кабинета. Я абсолютно в этом уверен", - отметил он.

По словам Макконнелла, республиканцы смогут преодолеть препятствия, которые им ставят демократы. Он подверг критике лидера демократов в Сенате Чака Шумера за создание помех процессу одобрения кандидатур. Ранее демократ призвал своих однопартийцев начать тщательную проверку каждого из предложенных Трампом претендентов на руководящие посты в правительстве. Макконнелл напомнил, что восемь лет назад республиканцы позволили демократам утвердить семь кандидатов в день инаугурации Барака Обамы.

Шумер в интервью телеканалу CNN заявил, что его однопартийцы-сенаторы не будут спешить с утверждением кандидатур. На данный момент одобрение Сената получили только отставные генералы Джеймс Мэттис и Джон Келли на посты министров обороны и национальной безопасности соответственно. В понедельник ожидается голосование по бывшему конгрессмену из Канзаса Майклу Помпео, которого Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ.

Лидер демократов в Сенате подчеркнул, что по каждому из претендентов "будут проводиться обстоятельные дискуссии". Не называя имен, он выразил сомнение в отношении "восьми или девяти кандидатов" и указал на потенциальные конфликты интересов, с которыми они столкнутся в правительстве. Тем не менее Шумер подчеркнул, что он до сих пор не принял окончательного решения о том, как будет голосовать.