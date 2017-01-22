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США находятся на начальном этапе переговоров по переносу посольства в Иерусалим

Международная панорама
22 января, 21:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, января. /ТАСС
Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году
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ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. США находятся только на начальном этапе переговоров по переносу своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы находимся еще только на самом начальном этапе обсуждения этого вопроса", - отметил он, комментируя в беседе с журналистами возможность переноса диппредставительства.

Во время предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что в случае избрания может рассмотреть вопрос о переносе посольства и добьется официального признания Иерусалима единой и неделимой столицей израильского государства.

Закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, стремясь избежать шагов, которые могли бы еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке, занимавший тогда пост президента США демократ Билл Клинтон, пользуясь своими полномочиями, стал откладывать претворение закона в жизнь. Такой же политики придерживался сменивший Клинтона республиканец Джордж Буш-младший, причем в нарушение собственного обещания перенести посольство в Иерусалим, которое он дал избирателям во время борьбы за президентское кресло в 2000 году. Экс-глава Белого дома Барак Обама в период своего президентства каждые полгода откладывал реализацию данного закона.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

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