МИД Казахстана: правительство Сирии и оппозиция настроены на содержательные переговоры

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел в воскресенье встречу с делегацией правительства САР, а также с представителями сирийской оппозиции. Об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

"Руководители двух делегаций поблагодарили руководство и народ Казахстана за содействие процессу мирного урегулирования вооруженного противостояния в Сирии, предоставленные прекрасные условия для международной встречи и отметили настрой на содержательный характер предстоящих переговоров в Астане", - говорится в сообщении.

Официально переговоры в Астане начинаются 23-24 января. Однако уже сегодня в столице Казахстана прошли консультации РФ-Иран-Турция, а также встреча российской делегации со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Идет работа и над итоговым заявлением, которое будет предложено правительству и оппозиции Сирии. Как ожидается, 8 февраля переговоры сторон конфликта в САР будут возобновлены под эгидой ООН в Женеве.