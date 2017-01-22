ООН надеется возобновить доставку помощи в Дейр-эз-Зор к 26 января

ООН, 22 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) надеется возобновить доставку гуманитарной помощи в осажденный террористами сирийский город Дейр-эз-Зор к 26 января. Как сообщается в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) организации, в настоящий момент идет поиск безопасного района для сброса груза на парашютах.

ВПП приостановила доставку помощи в Дейр-эз-Зор 15 января после того, как боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли под контроль зону в трех километрах к западу от аэропорта города, куда сбрасывался груз. "ВПП в настоящий момент ищет новый район к северу от города Дейр-эз-Зор и надеется, что сброс (помощи) возобновится к 26 января", - говорится в отчете.

Как сообщили в УКГВ, сирийское общество Красного Полумесяца также временно приостановило гуманитарные операции в городе 17 января из-за минометных обстрелов района, в котором распределялась помощь. Спустя два дня операции были возобновлены.

По данным ООН, подконтрольная правительству часть Дейр- эз-Зора, в которой проживают около 93,5 тысяч человек, находится на осадном положении с 2014 года. 15 января боевики ИГ начали массированное наступление и к 17 января смогли разрезать этот район надвое. Как отмечается в докладе УГКВ, особенно тяжелое положение сложилось в двух восточных кварталах, где шесть тысяч человек испытывают острую нехватку продовольствия. Кроме того, 30 жителей города нуждаются в срочной эвакуации для оказания медицинской помощи.

19 января советник спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Ян Эгеланн выразил глубокую обеспокоенность обстановкой в Дейр-эз-Зоне. По его словам, продовольствия в городе осталось на несколько недель, и "ситуация там критическая". В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трагедия гражданского населения Дейр-эз-Зора упорно замалчивается теми, кто еще совсем недавно поднимал шум по поводу обострения гуманитарного кризиса в Восточном Алеппо.

21 января российская авиация нанесла удары по объектам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило Минобороны РФ, шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 атаковали "лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы".