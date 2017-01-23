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Politico: Трамп обсудит с лидерами Конгресса США выполнение своих предвыборных обещаний

Международная панорама
23 января, 2:14 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 23, января. /ТАСС
Во встрече примут участие спикер Палаты представителей, лидеры республиканского большинства в обеих палатах законодательного органа, а также лидеры демократического меньшинства
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ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится в понедельник в Белом доме с лидерами Конгресса США и обсудит выполнение своих предвыборных обещаний. Об этом сообщила в воскресенье американская газета Politico со ссылкой на свои источники.

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По их данным, с главой государства встретятся спикер Палаты представителей Пол Райан, лидеры республиканского большинства в обеих палатах законодательного органа Митч Макконнелл и Кевин Маккарти, а также лидеры демократического меньшинства - Чак Шумер и Нэнси Пелоси.

Они обсудят замену введенной прошлым президентом страны Бараком Обамой программы обязательного медицинского страхования, получившей неофициальное название Obamacare, принятие налоговой реформы, скорейшее одобрение представленных Трампом кандидатур на руководящие посты в федеральных ведомствах, а также претендента на замещение должности члена Верховного суда, ставшей вакантной после кончины в феврале 2016 года Антонина Скалиа.

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