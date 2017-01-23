Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 59.5
€ 63.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию

Международная панорама
23 января, 13:48 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Следственные действия в отношении гимназии им. Василия Качалова и средней школы им. Софьи Ковалевской были начаты в 2014 году
Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание генеральной прокуратуры Литвы в Вильнюсе

Здание генеральной прокуратуры Литвы в Вильнюсе

© Vilnietis/wikipedia.org

ВИЛЬНЮС, 23 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Предварительное следствие в отношении поездок учащихся двух русских школ литовской столицы в летние лагеря в Россию прекращено. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Литвы.

"С учетом того, что фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения в участии в действиях другого государства против Литовской Республики, не обнаружено, принято решение о прекращении предварительного следствия", - указала Генпрокуратура.

Следственные действия в отношении гимназии им. Василия Качалова и средней школы им. Софьи Ковалевской были начаты в 2014 году в рамках расследования поездок школьников в летние лагеря в Россию. В учебных заведениях были произведены обыски.

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич назвал их тогда возмутительными и вызывающими в памяти "охоту на ведьм". "Это весьма "наглядный" урок по части свободы и демократии юным гражданам Литвы, осмелившимся побывать в России и других странах СНГ, чтобы поучаствовать в международных молодежных программах", - сказал он.

Летом 2014 года несколько учащихся школ, подвергшихся особому вниманию правоохранительных органов, побывали в российских летних лагерях, которые в Литве посчитали военизированными, якобы готовящими потенциальных диверсантов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Литва Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
15
"Сделаем Америку снова великой": 10 ключевых моментов инаугурационной речи Трампа
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Кадр из фильма "Притяжение"
Чертаново против пришельцев: что мы знаем о фильме "Притяжение" Федора Бондарчука
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дочь Клинтона заступилась за младшего сына Трампа
2
Трамп прочитал записку, оставленную ему в Овальном кабинете Обамой
3
Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию
4
Система ПРО Москвы зафиксировала свыше 10 пусков российских ракет за 2016 год
5
Паспорта и водительские права можно будет получать в МФЦ с 1 февраля
6
Трамп рассказал о санкциях против России, "устаревшей" НАТО и проблемах Ближнего Востока
7
Директор "Херсонеса" считает, что передача музея РПЦ повредит ему
Темы дня
Реклама