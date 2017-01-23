Генпрокуратура Литвы свернула расследование о поездках учащихся в летние лагеря в Россию

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ВИЛЬНЮС, 23 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Предварительное следствие в отношении поездок учащихся двух русских школ литовской столицы в летние лагеря в Россию прекращено. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Литвы.
"С учетом того, что фактических данных, подтверждающих первоначальные подозрения в участии в действиях другого государства против Литовской Республики, не обнаружено, принято решение о прекращении предварительного следствия", - указала Генпрокуратура.
Следственные действия в отношении гимназии им. Василия Качалова и средней школы им. Софьи Ковалевской были начаты в 2014 году в рамках расследования поездок школьников в летние лагеря в Россию. В учебных заведениях были произведены обыски.
Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич назвал их тогда возмутительными и вызывающими в памяти "охоту на ведьм". "Это весьма "наглядный" урок по части свободы и демократии юным гражданам Литвы, осмелившимся побывать в России и других странах СНГ, чтобы поучаствовать в международных молодежных программах", - сказал он.
Летом 2014 года несколько учащихся школ, подвергшихся особому вниманию правоохранительных органов, побывали в российских летних лагерях, которые в Литве посчитали военизированными, якобы готовящими потенциальных диверсантов.