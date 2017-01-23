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Битва за Елисейский дворец: фавориты и аутсайдеры

Международная панорама
23 января, 19:00 UTC+3
Неожиданные результаты завершившегося первого тура праймериз Социалистической партии Франции внесли свои коррективы в почти сформировавшийся предвыборный ландшафт
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Елисейский дворец

Елисейский дворец

© REUTERS/Philippe Wojazer

По результатам первого тура президентских праймериз Социалистической партии, завершившегося в воскресенье, бывший министр национального образования Бенуа Амон обошел по голосам экс-премьера Манюэля Вальса, долгое время считавшегося фаворитом среди социалистов. При этом, согласно опросам, кандидаты от этой партии впервые за последние 15 лет уступают по популярности "Национальному фронту". Подробнее о предвыборной расстановке сил и об основных кандидатах на пост хозяина Елисейского дворца – в материале ТАСС.

Александр Мосесов

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Ле Пен, Марин Вальс, Манюэль Фийон, Франсуа
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