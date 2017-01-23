Премьер Ирака распорядился начать расследование о нарушениях во время операции в Мосуле

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Власти Ирака изучат сообщения о нарушениях прав человека со стороны правительственных сил при освобождении от террористов северной провинции Найнава и ее административного центра - Мосула. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра арабской страны Хейдара аль-Абади.

"Главнокомандующий ВС Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади распорядился сформировать комитет, который займется расследованием случаев похищения и жестокого обращения со стороны группировок, выдававших себя за представителей сил безопасности и ополчения, в нескольких районах провинции Найнава", - отмечается в тексте.

Ранее телеканал Al Jazeera распространил видеозапись, на которой якобы сотрудники федеральной полиции устраивают жестокую расправу над тремя безоружными иракцами, обвиняемыми в поддержке террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Инцидент, по данным катарского спутникового телеканала, произошел в одном из кварталов на востоке Мосула.

По мнению аль-Абади, опубликованные в социальных сетях видеозаписи призваны "омрачить истинный образ освободительных сил, вернувших безопасность иракцам и служащих их интересам". Он также призвал "полевых командиров пресекать любые попытки злоупотребления (власти) и нарушения прав граждан со стороны силовиков".

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

Участие шиитских отрядов в освободительной операции вызывает опасения у суннитского духовенства, большого числа депутатов иракского парламента и части жителей Мосула. Они связаны главным образом с действиями отрядов шиитского ополчения при борьбе с ИГ в других иракских населенных пунктах. Так, после освобождения от боевиков группировки города Тикрит - административного центра провинции Салах-эд- Дин - шиитское ополчение обвиняли в нападениях на мирных граждан, поджогах частных домов, разбоях и грабежах.