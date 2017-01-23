Оппозиция: Украина уничтожит перспективу возврата Донбасса, приняв новый закон о языке

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Возможное принятие законопроекта об исключительности украинского языка может нивелировать попытки возвращения под управление Киева потерянных территорий. Такое мнение выразил заместитель председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

"Провокационным законопроектом "О государственном языке" власть умышленно уничтожает перспективу возврата Донбасса и Крыма", - написал Вилкул в Facebook.

Депутат напомнил, что среди украинцев - 10 млн русскоязычных граждан. "Неужели для того, чтобы развивать украинский язык, обязательна система дискриминации?" - недоумевает Вилкул.

Языковой законопроект, предполагающий тотальную украинизацию, был зарегистрирован в Верховной раде 21 января. Его авторы - 33 депутата из разных фракций - предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики", который регулирует сферу применения в стране русского и других языков национальных меньшинств.

Суть законопроекта

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления. Это касается проведения заседаний, оформления документов, обращений граждан. Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях, при этом в школах и детских садах допускается использовать языки нацменьшинств, а в вузах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно быть исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском, фильмы на Украине также можно будет снимать только на украинском. Его предлагается сделать обязательным для всех СМИ, передачи на других языках будут дублироваться, телерадиокомпании обязаны обеспечить синхронный перевод на украинский, если кто-то из участников программы будет говорить на другом языке. Электронные СМИ хотят обязать иметь вкладку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык в законопроекте также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском. В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона депутаты предлагают ввести систему штрафов. За попытки "внедрения на Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность, поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя. Публичное неуважение к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины. Следить за исполнением закона будут, согласно идее, специальные языковые инспекторы.