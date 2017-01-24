Трамп может перенести посольство США в Иерусалим

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президентский указ является достаточным основанием, чтобы перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подтвердил это в понедельник на своем первом регулярном брифинге для журналистов.
При этом он предупредил, что рассмотрение данного вопроса пока еще только начинается.
"Да, достаточно (указа)", - сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос на эту тему. "Но процесс пока еще находится на начальных стадиях выработки решения, и наша команда будет продолжать консультации с заинтересованными сторонами", - добавил он.
Вопросы по этому поводу задавались несколько раз. В конце брифинга Спайсера просили хотя бы подтвердить, что к концу первого четырехлетнего срока президентства Трампа посольство США будет находиться в Иерусалиме. Он в ответ лишь сказал, что "если бы решение было уже готово, то и процесс (его выработки) был бы не нужен".