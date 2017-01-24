США будут исходить в борьбе с ИГ в Сирии из собственных интересов

ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. США будут исходить в борьбе с экстремистским "Исламским государством" (ИГ, американское наименование ИГИЛ, запрещено в России) в Сирии из собственных интересов. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер указал на это в понедельник на своем первом регулярном брифинге для журналистов.

В начале брифинга он сказал, что в борьбе с ИГИЛ новая американская администрация готова взаимодействовать с кем угодно. Но на просьбу уточнить, включает ли это и правительство САР Башара Асада, представитель Белого дома ответил уклончиво.

"Мы будем подходить к этому по-умному, - сказал он. - Отчасти дело в том, чтобы это было в американских интересах - что они делают и кто они такие. Так что мы не станем под личиной разгрома ИГИЛ объединяться с людьми, для которых это не настоящее обличие".

"Давайте не станем заводить это дело слишком далеко", - завершил свой ответ Спайсер.