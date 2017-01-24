CCTV: в КНР экс-глава Sinopec приговорен к 15,5 года тюрьмы за коррупцию

ШАНХАЙ, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Бывший генеральный директор китайской нефтяной компании Sinopec Ван Тяньпу приговорен к 15 годам и 6 месяцам тюрьмы за коррупцию. Соответствующее постановление вынес народный суд средней ступени города Наньчан (восточная провинция Цзянси), сообщает Центральное телевидение Китая.

Следствие установило, что, занимая соответствующий высокий пост в компании с 2003 по 2014 год, Ван Тяньпу незаконно получил от третьих лиц за помощь в продвижении бизнес-проектов свыше 33 млн юаней ($4,8 млн), а также присвоил государственные средства в размере 7,9 млн юаней ($1,1 млн). Осужденному по этому делу назначен штраф в размере 3,2 млн юаней ($470 тыс.). В постановлении суда также говорится, что бывший глава Sinopec сотрудничал со следствием, что привело к смягчению его приговора. Ван Тяньпу на процессе признал свою вину и заявил, что не намерен подавать апелляцию.

19 января сообщалось о том, что к 15 годам тюрьмы за аналогичные преступления был приговорен бывший генеральный директор Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ляо Юнюань.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании большое количество чиновников различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.