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CCTV: в КНР экс-глава Sinopec приговорен к 15,5 года тюрьмы за коррупцию

Международная панорама
24 января, 7:26 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
По данным следователей, Ван Тяньпу получил от третьих лиц за помощь в продвижении бизнес-проектов более 33 млн юаней
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ШАНХАЙ, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Бывший генеральный директор китайской нефтяной компании Sinopec Ван Тяньпу приговорен к 15 годам и 6 месяцам тюрьмы за коррупцию. Соответствующее постановление вынес народный суд средней ступени города Наньчан (восточная провинция Цзянси), сообщает Центральное телевидение Китая.

Следствие установило, что, занимая соответствующий высокий пост в компании с 2003 по 2014 год, Ван Тяньпу незаконно получил от третьих лиц за помощь в продвижении бизнес-проектов свыше 33 млн юаней ($4,8 млн), а также присвоил государственные средства в размере 7,9 млн юаней ($1,1 млн). Осужденному по этому делу назначен штраф в размере 3,2 млн юаней ($470 тыс.). В постановлении суда также говорится, что бывший глава Sinopec сотрудничал со следствием, что привело к смягчению его приговора. Ван Тяньпу на процессе признал свою вину и заявил, что не намерен подавать апелляцию.

19 января сообщалось о том, что к 15 годам тюрьмы за аналогичные преступления был приговорен бывший генеральный директор Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Ляо Юнюань.

Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании большое количество чиновников различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.

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Коррупционные скандалы в Китае
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