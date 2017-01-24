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El Mundo: Каталония потратила €127 тыс. на рекламу референдума о независимости

Международная панорама
24 января, 10:34 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Каталонский премьер намерен рассказать о освих планах в Европейском парламенте в Брюсселе
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© EPA/TONI ALBIR

МАДРИД, 24 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Правительство испанской Каталонии потратило около €127 тыс. на рекламу в мировых СМИ конференции в защиту референдума о независимости автономной области.

Об этом сообщила газета El Mundo.

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По ее информации, каталонский премьер Карлес Пучдемон намерен рассказать о планах сепаратистов в Европейском парламенте в Брюсселе. Главу автономии будут сопровождать еще несколько представителей регионального правительства. В понедельник по инициативе властей Каталонии сразу две газеты - итальянская Corriere della Sera и французская Le Mond - разместили рекламу намеченной на конференции с участием Пучдемона.

Пока неизвестно, какой эффект произвела публикация, и сколько человек собираются посетить выступление каталонских политиков. Правительство автономии до настоящего времени воздерживалось от комментариев по вопросу возможного числа слушателей, однако заверило, что конференция вызывает "большой интерес" в Брюсселе.

О Каталонии

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября 2016 года парламент области одобрил резолюцию о проведении референдума о независимости не позже конца сентября текущего года.

В декабре Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск от властей страны, в связи с чем действие резолюции было автоматически приостановлено. Несмотря на это, Пучдемон подчеркнул, что "дорожная карта жителей и парламента (Каталонии) сохраняется". "У каталонцев есть право голоса, право обсуждать и собираться", - сказал глава области.

Ранее председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что не даст согласия на проведение референдума о независимости Каталонии. "Мы готовы обсуждать все вопросы: бюджет, инвестиции, темы, которые затрагивают каждодневную жизнь людей", - подчеркнул Рахой. "Я хочу ясно дать понять, что не дам согласия на проведение референдума, который посягает на единство Испании, национальный суверенитет и равенство испанцев", - пообещал глава правительства.

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