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Al Sumaria: два человека погибли в результате взрыва в центре Багдада

Международная панорама
24 января, 10:55 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 24, января. /ТАСС
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения в результате взрыва в столице Ирака, Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По его данным, заминированный автомобиль взлетел на воздух в центре города. К месту происшествия прибыли медики и сотрудники сил безопасности.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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