Al Sumaria: два человека погибли в результате взрыва в центре Багдада

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения в результате взрыва в столице Ирака, Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По его данным, заминированный автомобиль взлетел на воздух в центре города. К месту происшествия прибыли медики и сотрудники сил безопасности.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.