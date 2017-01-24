В ООН обеспокоены сообщениями об убийствах мирных жителей в Мосуле боевиками ИГ

ЖЕНЕВА, 24 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Большое количество сообщений об убийствах в Мосуле гражданских лиц боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) вызывают обеспокоенность в ООН. Об этом сообщила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.

"В последние недели мы продолжали получать большое число сообщений о гражданских лицах, убитых в результате артиллерийских обстрелов ИГ", - сказала она, отметив, что эти атаки, "как представляется, были прямо направлены против мирных жителей и их домов". В частности, 13 января боевики ИГ застрелили женщину с ребенком, которые пытались бежать.

"Трудно проверить, сколько гражданских лиц убиты или ранены, поскольку, согласно имеющейся информации, боевики ИГ продолжают базироваться в гражданских домах и на объектах инфраструктуры и используют мирных жителей в качестве щита", - продолжила представитель УВКПЧ, подчеркнув, что боевики размещаются, в частности, в больницах. "Мы глубоко обеспокоены безопасностью и гуманитарными условиями, в которых живут люди в оккупированных ИГ западных районах Мосула. Там могут находиться, по оценкам, 750 тысяч человек", - сообщила Шамдасани.

УВКПЧ напомнило "всем сторонам конфликта" о необходимости соблюдать при проведении военных операций принципы "человечности, избирательности, пропорциональности и предосторожности". Шамдасани выразила также "глубокую обеспокоенность" поступившими сведениями, включая видеоматериалы, о том, что представители иракских сил безопасности "жестоко избили" четырех заподозренных в терроризме людей. При этом трое из них затем были, по имеющейся информации, застрелены. В УВКПЧ приветствуют заявление иракских властей о том, что этот случай будет тщательно расследован, отметила она.