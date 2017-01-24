Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состоянию

ТЕГЕРАН, 24 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иранская ядерная программа практически мгновенно может быть возвращена к прежнему состоянию, существовавшему до заключения ядерной сделки.

Об этом заявил, выступая в Торгово-промышленной палате Тегерана, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

"Если Исламская Республика Иран когда-нибудь придет к выводу, что это соглашение (по иранской ядерной программе) больше не отвечает ее интересам и она не может извлекать из него пользу, мы сможем вернуться к прежнему состоянию. Для этого нам не потребуется разрешения кого бы то ни было", - указал министр, слова которого приводит новостной телеканал IRINN.

Этот возврат, по словам Зарифа, "будет практически мгновенным", в то время как противоположной стороне для того, чтобы сделать то же самое, потребуется время: "нужно будет убедить примерно 1000 банков не совершать сделки с Ираном, вернуть досье в Совет Безопасности ООН".

Вместе с тем глава МИД ИРИ не видит "новых угроз" ядерному соглашению "при условии, что мы будем предпринимать усилия в его защиту для дальнейшей нормализации ситуации и не будем подвержены влиянию пропагандистских заявлений".

Договор по ядерной проблеме

Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 января прошлого года.

Вступивший на прошлой неделе в должность президента США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявлял, что считает ядерное соглашение с Ираном "позором для США" и намерен пересмотреть его. В ответ руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: "Мы соглашение не нарушаем, однако если противоположная сторона его порвет, то мы, в свою очередь, сожжем (этот документ)".