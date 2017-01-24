Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состоянию

Международная панорама
24 января, 15:14 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Это произойдет, если Тегеран придет к выводу, что это соглашение не отвечает его интересам, заявил глава МИД Ирана
Поделиться
Материал из 1 страницы
Блок управления на атомной электростанции в Бушере

Блок управления на атомной электростанции в Бушере

© REUTERS/ISNA/Mehdi Ghasemi

ТЕГЕРАН, 24 января. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иранская ядерная программа практически мгновенно может быть возвращена к прежнему состоянию, существовавшему до заключения ядерной сделки.

Об этом заявил, выступая в Торгово-промышленной палате Тегерана, глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

Смотрите также
Юкия Амано
IRNA: директор МАГАТЭ подтвердил выполнение Ираном обязательств по ядерной сделке

"Если Исламская Республика Иран когда-нибудь придет к выводу, что это соглашение (по иранской ядерной программе) больше не отвечает ее интересам и она не может извлекать из него пользу, мы сможем вернуться к прежнему состоянию. Для этого нам не потребуется разрешения кого бы то ни было", - указал министр, слова которого приводит новостной телеканал IRINN.

Этот возврат, по словам Зарифа, "будет практически мгновенным", в то время как противоположной стороне для того, чтобы сделать то же самое, потребуется время: "нужно будет убедить примерно 1000 банков не совершать сделки с Ираном, вернуть досье в Совет Безопасности ООН".

Вместе с тем глава МИД ИРИ не видит "новых угроз" ядерному соглашению "при условии, что мы будем предпринимать усилия в его защиту для дальнейшей нормализации ситуации и не будем подвержены влиянию пропагандистских заявлений".

Договор по ядерной проблеме

Иран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Смотрите также
США продлили санкции против Ирана

Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 января прошлого года.

Вступивший на прошлой неделе в должность президента США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявлял, что считает ядерное соглашение с Ираном "позором для США" и намерен пересмотреть его. В ответ руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил: "Мы соглашение не нарушаем, однако если противоположная сторона его порвет, то мы, в свою очередь, сожжем (этот документ)".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Алеппо освобожденный
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Дональд Трамп и Барак Обама
Команда Трампа против команды Обамы: бизнесмены и военные против политиков
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мужчина выстрелил из травматики в женщину в ходе дорожного конфликта на МКАД
2
Протестующие на подъездах к Киеву жгут покрышки и хотят встречи с премьером
3
Кремль не воспринимает как угрозу баллистические ракеты Китая у границ РФ
4
РФ, Иран и Турция решили создать механизм мониторинга прекращения огня в Сирии
5
Обещанного три дня ждут: что сделал Трамп за первые 72 часа президентства
6
WSJ: бронетехника США получила повреждения по пути из Германии в Польшу
7
Володин готов обсудить с ФЕОР слова Толстого о передаче Исаакиевского собора РПЦ
Темы дня
Реклама