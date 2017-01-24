Путь к Brexit лежит через парламент: британский Верховный суд отклонил апелляцию кабмина

ЛОНДОН, 24 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британское правительство не имеет права самостоятельно начинать переговоры о выходе страны из ЕС и должно сначала заручиться одобрением парламента по этому вопросу. Такой вердикт вынес Верховный суд Великобритании, отвергнув апелляцию кабинета министров. Решение высшего судебного органа Соединенного Королевства вызвало разочарование правительства, которое, впрочем, сразу же заявило о том, что выполнит его.

Между тем этот вердикт не способен помешать проведению переговоров о выходе из ЕС, которые, как ранее объявляла премьер-министр Тереза Мэй, начнутся до конца марта. Более того, решение Верховного суда, по сути, свело на нет попытки региональных парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса повлиять или даже помешать Лондону выйти из сообщества.

Обоснование

Основная причина, по которой высшая судебная инстанция Великобритании отдала приоритет парламенту, заключается в том, что законы, по которым действовала Великобритания как член ЕС, принимались парламентом. После выхода из сообщества они перестанут действовать. Соответственно, начать переговоры, которые в значительной степени изменят законодательную базу Соединенного Королевства, без Палаты общин (нижней палаты парламента) невозможно.

"Верховный суд постановил, что правительство не может применить статью 50 (Лиссабонского договора о ЕС. - Прим. ТАСС) без принятого парламентом постановления, которое дает ему такие полномочия, - заявил председатель Верховного суда Дэвид Нойбергер, зачитавший вердикт. - У правительства есть исключительное право выходить из международных договоров, в то же время правительство не может реализовать это право, когда речь идет об изменении британских законов, если это не одобрено парламентом Соединенного Королевства". За данное решение проголосовали 8 из 11 судей. Трое высказались против.

Таким образом, Верховный суд поддержал решение Высокого суда Лондона, постановившего в ноябре прошлого года, что 50-я статья, запускающая процедуру выхода страны из сообщества, не может быть задействована без одобрения Палаты общин. На это решение правительство и подало апелляцию.

Brexit не под угрозой

Данный вердикт был ожидаемым. Не было секретом и то, что подобное решение суда не помешает выходу Великобритании из ЕС. Это подчеркнул и сам Нойбергер, отметив, что суд не рассматривал ни сам вопрос выхода из сообщества, ни его условия, ни график.

Дело в том, что Мэй уже заручилась поддержкой парламента для того, чтобы начать переговоры в обозначенный ею срок, то есть до конца марта. В начале декабря прошлого года депутаты высказались за то, чтобы не мешать применению 50-й статьи. За такое решение проголосовал 461 народный избранник, 89 высказались против.

Реакция правительства

Именно поэтому правительство, выразив разочарование вердиктом, заверило, что никаких изменений в заранее озвученный график начала переговоров внесено не будет.

"Конечно, правительство разочаровано итогом (судебного рассмотрения). Правительство исполнит решение судей и сделает все возможное, чтобы воплотить его в жизнь", - сказал генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт. Буквально сразу же на решение Верховного суда отреагировал и официальный представитель премьера.

"Британский народ проголосовал за выход из ЕС, и правительство исполнит этот вердикт, введя в действие статью 50, как и планировалось, до конца марта. Сегодняшнее решение никак не меняет это", - подчеркнул он. По его словам, правительство "в ближайшее время проинформирует парламент о дальнейших шагах" по выходу страны из ЕС. Представитель премьера напомнил о том, что парламент ранее поддержал принятое на референдуме решение о выходе из ЕС и одобрил соответствующий график.

Хорошая новость для премьера

Согласно постановлению Верховного суда, правительству не требуется заручиться поддержкой региональных парламентов Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса для того, чтобы начать переговоры о выходе страны из ЕС. "Автономные законодательные органы не обладают правом накладывать вето на решение Великобритании выйти из ЕС", - заявил Нойбергер. Прими суд другое решение, Лондон мог бы столкнуться с серьезным протестом со стороны Шотландии и Северной Ирландии, граждане которых на референдуме 23 июня 2016 года о членстве в ЕС высказались за статус-кво.

Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен раскритиковала данное решение. "Утверждения о том, что Шотландия является равным партнером, как выяснилось, не представляют собой ничего, кроме пустой риторики, а сами основы соглашения о передаче власти региональному правительству, которые, как предполагалось, должны были защищать наши интересы, как оказалось, ничего не стоят", - констатировала она.

Стерджен подчеркнула, что у британского правительства есть политические обязательства консультироваться с региональными парламентами по вопросам, связанным с Brexit, вне зависимости от решения суда. По ее словам, сейчас становится все более очевидным, что Шотландия должна сделать выбор, взяв будущее в свои руки.

В свою очередь, предшественник Стерджен на посту первого министра Шотландии экс-глава ШНП Алекс Салмонд заявил о высокой вероятности проведения второго референдума о независимости Шотландии, если Лондон проигнорирует поправки Эдинбурга к законопроекту о применении 50-й статьи. "Если Тереза Мэй бросит перчатку, то Никола Стерджен ее поднимет", - заметил он.

Оппозиция обещает не мешать

Как заявил, выступая в Палате общин министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис, законопроект о Brexit будет внесен в парламент в ближайшее время. "В течение нескольких дней мы внесем законопроект по статье 50, - сказал он. - Пути назад нет".

Судя по всему, текст документа будет очень коротким. СМИ даже предположили, что в нем будет всего одна строка, чтобы максимально усложнить депутатам, не желающим выхода Великобритании из ЕС, задачу по внесению в него изменений.

Изменить текст в соответствии со своими взглядами намерена оппозиционная Лейбористская партия. "Лейбористы уважают результат референдума и волю британского народа и не будут срывать процесс запуска статьи 50", - сказал, комментируя вердикт суда, лидер партии Джереми Корбин. В то же время он предупредил, что сделает все возможное, чтобы внести поправки в законопроект. "Лейбористы, однако, попытаются внести изменения в законопроект по 50-й статье, чтобы не дать консерваторам использовать Brexit для того, чтобы превратить Великобританию в отдел уцененных товаров налогового рая у берегов Европы", - подчеркнул политик.

На прошлой неделе Мэй обещала, что вместе с выходом из ЕС Великобритания уйдет и с европейского общего рынка. Межправительственная группа "Британское влияние" (British Influence) уже заявила о намерении обратиться в Высокий суд Лондона, чтобы тот прояснил, вправе ли правительство сделать такой шаг.