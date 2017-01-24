Трамп приглашен выступить перед Конгрессом США 28 февраля

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ВАШИНГТОН, 24 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Президент Дональд Трамп получил приглашение выступить перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США в конце следующего месяца. Об этом объявил спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан (республиканец от штата Висконсин).
"Я приглашаю президента Трампа выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса 28 февраля", - написал Райан в своем микроблоге в социальной сети Twitter.
BREAKING NEWS → I am inviting @POTUS Trump to address a joint session of Congress on February 28th.— Paul Ryan (@SpeakerRyan) January 24, 2017
Имеется в виду ежегодное выступление главы администрации США на Капитолийском холме. Однако, поскольку Трамп лишь 20 января вступил в должность главы государства, речь не идет о полноценном традиционном послании "О положении страны", с которым американский лидер каждый год обращается к законодателям и рядовым согражданам.
Как отмечает газета Politico, аналогичное приглашение получал в начале своего президентства в 2009 году 44-й президент США Барак Обама.
Райан также опубликовал полный текст своего краткого письма однопартийцу Трампу. В документе говорится, что, благодаря победе Трампа на ноябрьских выборах и сохранению его партией большинства и в Сенате, и в Палате представителей, у США появилось "новое единое республиканское правительство".
"У нас есть уникальная возможность добиться (нужных - прим. ТАСС) результатов для (всей - прим. ТАСС) страны", - убежден Райан, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.
По его словам, выступление в конце февраля даст населению США и членам Конгресса "шанс услышать напрямую" от Трампа пояснения по поводу того, в чем заключается его "повестка дня, направленная на решение важнейших проблем внутри страны и за рубежом".