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Додон: соглашение об ассоциации с ЕС отменят, если этого захочет народ

Международная панорама
24 января, 21:45 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Президент Молдавии напомнил, что возглавляемая им ранее Партия социалистов Республики считала соглашение "преждевременным"
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КИШИНЕВ, 24 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписанное правительством Соглашение об ассоциации с ЕС может быть отменено, если такое решение примет народ.

"Если большинство граждан Молдавии на референдуме или большинство избранных депутатов парламента выскажутся против соглашения с ЕС и решат его расторгнуть, то президент не может и не будет препятствовать этому", - сказал Додон в ходе прошедшей пресс-конференции. Он напомнил, что возглавляемая им ранее Партия социалистов Республики Молдова выступала против заключения этого соглашения, считая его "преждевременным".

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"Надо сказать прямо, это делалось по соображениям геополитики, именно потому происходит то, что мы видим - рост коррупции, недоверие властям, снижение сторонников евроинтеграции с 70% в 2009 году до 39% по последним опросам. Мы не увеличили экспорт в ЕС, но также потеряли рынок в России, который долгие годы был главным для нашей страны. После заключения этого соглашения из банковской системы страны был украден миллиард евро", - сказал Додон. Он добавил, что намерен обсудить эти вопросы в ходе предстоящего 6-7 февраля официального визита в Брюссель.

"Будут обсуждены двусторонние отношения, реализация Соглашения об ассоциации с ЕС, те недостатки и упущения, которые проявились спустя два года после его подписания. Я вручил сегодня главе делегации Евросоюза в Молдавии Пиркке Тапиолоа проект Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Молдавией. Этот документ о сотрудничестве с Евразийским союзом ни в коей мере не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС", - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что "Молдавия должна выстраивать хорошие отношения с ЕС, поддерживая стратегическое партнерство с Россией, так как только сотрудничество и с Западом, и с Востоком может обеспечить интересы молдавских граждан".

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