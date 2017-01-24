Додон: соглашение об ассоциации с ЕС отменят, если этого захочет народ

КИШИНЕВ, 24 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что подписанное правительством Соглашение об ассоциации с ЕС может быть отменено, если такое решение примет народ.

"Если большинство граждан Молдавии на референдуме или большинство избранных депутатов парламента выскажутся против соглашения с ЕС и решат его расторгнуть, то президент не может и не будет препятствовать этому", - сказал Додон в ходе прошедшей пресс-конференции. Он напомнил, что возглавляемая им ранее Партия социалистов Республики Молдова выступала против заключения этого соглашения, считая его "преждевременным".

"Надо сказать прямо, это делалось по соображениям геополитики, именно потому происходит то, что мы видим - рост коррупции, недоверие властям, снижение сторонников евроинтеграции с 70% в 2009 году до 39% по последним опросам. Мы не увеличили экспорт в ЕС, но также потеряли рынок в России, который долгие годы был главным для нашей страны. После заключения этого соглашения из банковской системы страны был украден миллиард евро", - сказал Додон. Он добавил, что намерен обсудить эти вопросы в ходе предстоящего 6-7 февраля официального визита в Брюссель.

"Будут обсуждены двусторонние отношения, реализация Соглашения об ассоциации с ЕС, те недостатки и упущения, которые проявились спустя два года после его подписания. Я вручил сегодня главе делегации Евросоюза в Молдавии Пиркке Тапиолоа проект Меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Молдавией. Этот документ о сотрудничестве с Евразийским союзом ни в коей мере не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС", - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что "Молдавия должна выстраивать хорошие отношения с ЕС, поддерживая стратегическое партнерство с Россией, так как только сотрудничество и с Западом, и с Востоком может обеспечить интересы молдавских граждан".