В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар

ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран, был во вторник внесен в Конгресс США. Его авторами выступили члены Демократической партии, сенатор Эдвард Марки (штат Массачусетс) и конгрессмен Тед Лью (штат Калифорния).

"Этот законопроект вводит для президента запрет на нанесение первого ядерного удара без объявления войны Конгрессом", - говорится в совместном заявлении законодателей. По их мнению, данная проблема стала еще более актуальной после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который "наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент".

Со своей стороны, сенатор Марки напоминает о том, что ранее новый хозяин Белого дома выступал с предложением рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по террористам. "В случае возникновения кризиса с другой страной, обладающей ядерным арсеналом, такая политика существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации", - полагает политик.

Марки и Лью уже вносили аналогичный законопроект в сентябре 2016 года, но тогда он так и не был рассмотрен до завершения работы прошлого созыва Конгресса.