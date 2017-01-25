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В Конгрессе США предложили запретить Трампу наносить превентивный ядерный удар

Международная панорама
25 января, 0:22 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Авторы законопроекта обеспокоены тем, что сейчас президент США "наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент"
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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Законопроект, запрещающий американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран, был во вторник внесен в Конгресс США. Его авторами выступили члены Демократической партии, сенатор Эдвард Марки (штат Массачусетс) и конгрессмен Тед Лью (штат Калифорния).

"Этот законопроект вводит для президента запрет на нанесение первого ядерного удара без объявления войны Конгрессом", - говорится в совместном заявлении законодателей. По их мнению, данная проблема стала еще более актуальной после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который "наделен полномочиями начать ядерную войну в любой момент".

Со своей стороны, сенатор Марки напоминает о том, что ранее новый хозяин Белого дома выступал с предложением рассмотреть возможность нанесения ядерного удара по террористам. "В случае возникновения кризиса с другой страной, обладающей ядерным арсеналом, такая политика существенно повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации", - полагает политик.

Марки и Лью уже вносили аналогичный законопроект в сентябре 2016 года, но тогда он так и не был рассмотрен до завершения работы прошлого созыва Конгресса.

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