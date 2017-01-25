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Палестина призвала СБ ООН принять меры для прекращения поселенческой деятельности Израиля

Международная панорама
25 января, 4:48 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур отметил, что от реакции организации будет зависеть ее авторитет
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ООН, 25 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Палестина обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой принять "серьезные и практические меры" для прекращения строительства Израилем поселений на оккупированных землях. Письмо, направленное во вторник постоянным наблюдателем Государства Палестина при ООН Риядом Мансуром, стало ответом на решение израильских властей одобрить возведение 2,5 тысячи единиц жилья на Западном берегу реки Иордан.

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Как заявил дипломат, эти действия "изобличают противоправные захватнические намерения израильского правительства", которые противоречат его заявленной приверженности урегулированию конфликта на основе создания двух государств для двух народов. "Мы призываем международное сообщество принять серьезные и практические меры, нацеленные на полное прекращение израильской поселенческой деятельности, а также привлечь Израиль, оккупирующую державу, к ответственности за это и другие продолжающиеся правонарушения", - написал Рияд Мансур.

По его словам, ООН должна ясно дать понять руководству еврейского государства, что не потерпит подобное пренебрежение международным правом и решениями Совета Безопасности, Как заявил Мансур, от того, как в этой ситуации поведет себя мировое сообщество, зависят шансы на мир между палестинцами и израильтянами. Кроме того, от реакции на действия израильских властей зависит и авторитет ООН, подчеркнул дипломат.

Правительство Израиля во вторник одобрило строительство 2,5 тысячи единиц жилья на Западном берегу Иордана, а днем ранее - возведение 566 единиц жилья в Восточном Иерусалиме. В ООН обе этих области считаются оккупированной Израилем территорией. Решения о начале строительства были приняты спустя месяц после одобрения СБ ООН резолюции 2334, требующей от Израиля немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских землях.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник напомнил, что руководство всемирной организации считает строительство поселений Израилем незаконными односторонними действиями, которые препятствуют урегулированию конфликта путем создания двух государств. Он призвал стороны сесть за стол переговоров и урегулировать все разногласия через диалог.

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