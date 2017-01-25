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Одобрено Дональдом Трампом: факты о нефтепроводе из Канады Keystone XL

Международная панорама
25 января, 19:10 UTC+3
Американский президент подписал указы о возобновлении строительства нефтепровода, которое было остановлено при Бараке Обаме
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Дональд Трамп демонстрирует свою подпись под указом о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, 24 января

Дональд Трамп демонстрирует свою подпись под указом о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, 24 января

© EPA/SHAWN THEW

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. ТАСС рассказывает, что представляет из себя Keystone XL, чем трубопровод важен для страны и почему бывший президент Барак Обама наложил вето на его строительство.

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Что такое Keystone XL?

Это ответвление более крупной системы трубопроводов Keystone, которая подает "черное золото" в США из канадского нефтяного терминала Хардисти, Альберта. В этой провинции на месторождении битуминозных песков Атабаска ежедневно добывается до 1,3 миллиона баррелей нефти.

Себестоимость нефти, добытой на этом месторождении, относительно высока, так как предполагает сначала добычу битуминозного песка, а затем уже выделение из него сырой нефти. К тому же, добыча энергоресурса таким способом наносит вред окружающей среде.

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Когда началось строительство Keystone?

Keystone в его нынешнем виде состоит из трех основных участков. Первый участок длиной более 3,450 км, из Хардисти в нефтехранилище близ поселения Патока, штат Иллинойс, был сдан в эксплуатацию в июне 2010 года.

Второй участок, длиной в 468 км, был проложен в 2011 году от Стил Сити, штат Небраска, до крупнейшего нефтехранилища в Кушинге, штат Оклахома.

Наконец, в 2014 году трубопровод продлили еще на 784 километров от Кушинга до города Порт-Артур в Техасе, который имеет выход в Мексиканский залив.

Keystone XL же предполагает строительство трубопровода с большей пропускной способностью из Хардисти напрямую в Стил Сити, по кратчайшему пути через штат Монтана.

Однако в 2015 году на его строительство было наложено вето президентом Бараком Обамой.

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Почему Барак Обама был против?

Инициатору строительства нефтепровода TransCanada приходилось несколько раз менять планы строительства, чтобы маршрут не затрагивал экологически незащищенные территории США. В 2011 году республиканцы провели через Сенат документ, согласно которому администрации Обамы давалось 60 дней на принятие решения по Keystone XL. В январе 2012 года Обама отверг предложение о строительстве нефтепровода.

И несмотря на то, что в 2015 году Палата представителей и Сенат США одобрили строительство ответвления, Обама наложил на законопроект вето. А Сенат, в свою очередь, не смог набрать 2/3 голосов, чтобы отменить запретительную меру президента.

Обама принял такое решение исходя не только из экологических соображений, но и из стремления сократить зависимость страны от ископаемого топлива.

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Почему Дональд Трамп разрешил?

Дональд Трамп руководствовался другими доводами, которые Республиканская партия приводила еще при Обаме. Это и возможность увеличить производство и экспорт нефтепродуктов,и создание 28 тысяч новых рабочих мест, и поступление крупных заказов американским компаниям сталелитейной индустрии.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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