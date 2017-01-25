Одобрено Дональдом Трампом: факты о нефтепроводе из Канады Keystone XL

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Президент США Дональд Трамп подписал во вторник указ о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. ТАСС рассказывает, что представляет из себя Keystone XL, чем трубопровод важен для страны и почему бывший президент Барак Обама наложил вето на его строительство.
Это ответвление более крупной системы трубопроводов Keystone, которая подает "черное золото" в США из канадского нефтяного терминала Хардисти, Альберта. В этой провинции на месторождении битуминозных песков Атабаска ежедневно добывается до 1,3 миллиона баррелей нефти.
Себестоимость нефти, добытой на этом месторождении, относительно высока, так как предполагает сначала добычу битуминозного песка, а затем уже выделение из него сырой нефти. К тому же, добыча энергоресурса таким способом наносит вред окружающей среде.
Keystone в его нынешнем виде состоит из трех основных участков. Первый участок длиной более 3,450 км, из Хардисти в нефтехранилище близ поселения Патока, штат Иллинойс, был сдан в эксплуатацию в июне 2010 года.
Второй участок, длиной в 468 км, был проложен в 2011 году от Стил Сити, штат Небраска, до крупнейшего нефтехранилища в Кушинге, штат Оклахома.
Наконец, в 2014 году трубопровод продлили еще на 784 километров от Кушинга до города Порт-Артур в Техасе, который имеет выход в Мексиканский залив.
Keystone XL же предполагает строительство трубопровода с большей пропускной способностью из Хардисти напрямую в Стил Сити, по кратчайшему пути через штат Монтана.
Однако в 2015 году на его строительство было наложено вето президентом Бараком Обамой.
Инициатору строительства нефтепровода TransCanada приходилось несколько раз менять планы строительства, чтобы маршрут не затрагивал экологически незащищенные территории США. В 2011 году республиканцы провели через Сенат документ, согласно которому администрации Обамы давалось 60 дней на принятие решения по Keystone XL. В январе 2012 года Обама отверг предложение о строительстве нефтепровода.
И несмотря на то, что в 2015 году Палата представителей и Сенат США одобрили строительство ответвления, Обама наложил на законопроект вето. А Сенат, в свою очередь, не смог набрать 2/3 голосов, чтобы отменить запретительную меру президента.
Обама принял такое решение исходя не только из экологических соображений, но и из стремления сократить зависимость страны от ископаемого топлива.
Дональд Трамп руководствовался другими доводами, которые Республиканская партия приводила еще при Обаме. Это и возможность увеличить производство и экспорт нефтепродуктов,и создание 28 тысяч новых рабочих мест, и поступление крупных заказов американским компаниям сталелитейной индустрии.