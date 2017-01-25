Одобрено Дональдом Трампом: факты о нефтепроводе из Канады Keystone XL

Keystone в его нынешнем виде состоит из трех основных участков. Первый участок длиной более 3,450 км, из Хардисти в нефтехранилище близ поселения Патока, штат Иллинойс, был сдан в эксплуатацию в июне 2010 года.

Второй участок, длиной в 468 км, был проложен в 2011 году от Стил Сити, штат Небраска, до крупнейшего нефтехранилища в Кушинге, штат Оклахома.

Наконец, в 2014 году трубопровод продлили еще на 784 километров от Кушинга до города Порт-Артур в Техасе, который имеет выход в Мексиканский залив.

Keystone XL же предполагает строительство трубопровода с большей пропускной способностью из Хардисти напрямую в Стил Сити, по кратчайшему пути через штат Монтана.

Однако в 2015 году на его строительство было наложено вето президентом Бараком Обамой.