Sky: ливийская армия выбила боевиков из последнего крупного района на западе Бенгази

КАИР, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Лояльные властям на востоке Ливии вооруженные формирования выбили боевиков из последнего крупного района на западе второго по величине города страны Бенгази. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) полковника Ахмеда аль-Мисмари.

"Район Канфуда полностью освобожден", - указал он, отметив при этом, что экстремисты вынуждены были сдать позиции под мощными артиллерийскими обстрелами и ударами с воздуха.

Подразделения ЛНА под командованием Халифы Хафтара, поддерживающего власти на востоке - Палату представителей (избранный парламент), уже долгое время ведут в Бенгази (1 тыс. км к востоку от Триполи) борьбу против экстремистов, среди которых немало боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и связанных с "Аль-Каидой" формирований.

В середине ноября проправительственная группировка начала решающее наступление на западные кварталы города, которые еще удерживали радикалы.

16 января командование ВС объявило о начале новой операции по зачистке Бенгази, получившей название "Право мученика", обещав, что "боевые действия продолжаться до тех пор, пока вся территория города не будет освобождена от террористов".

Тогда же военные сообщили о том, что им перешел контроль над стратегическим районом Бу-Сним, после чего боевики оказались полностью окружены в единственной на тот момент остававшейся в их руках Канфуде.