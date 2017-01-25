USA Today: демократы в Висконсине доложили в ФБР о кибератаках с якобы "русским следом"

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Российских хакеров подозревают в покушении на сетевые ресурсы Демократической партии США в нескольких избирательных округах штата Висконсин. Как сообщила газета USA Today, подозрения кажутся невероятными даже местной партийной активистке Мэри Джиннебо, которая их озвучила. Но она, по ее словам, обратилась в местную полицию, а та в свою очередь уведомила ФБР, и теперь идет разбирательство.
Администрация прежнего президента США Барака Обамы, опираясь на спецслужбы, на протяжении нескольких последних месяцев пыталась раздуть скандал вокруг домыслов о том, будто Россия с помощью хакерских атак вмешивалась в предвыборную кампанию прошлого года на стороне республиканца Дональда Трампа. Последний в итоге победил на выборах и уже стал президентом страны. И Москва, и сам Трамп категорически отвергали подобные инсинуации.
В Висконсине, по словам Джиннебо, в ноябре 2016 года были обнаружены проблемы с доступом к сайту одного из местных окружных отделений Демпартии. Специалисты, привлеченные со стороны, заявили, что нашли следы попытки хакерского взлома в виде пары адресов электронной почты из русскоязычного сегмента интернета. Поскольку их легко было стереть, эксперты считают, что адреса были оставлены сознательно, в виде своего рода "визитной карточки". Проблемы, по словам тех же специалистов, касались не одного округа, а нескольких.
Джиннебо, по ее словам, понимает, что след может быть ложным и что сами по себе собранные улики совершенно не доказывают какой-либо причастности России к происшедшему. Но она исходит из того, что ФБР в любом случае необходимо все это знать, и гордится тем, что теперь и ее округ внес свой вклад в "общенациональное разбирательство".