США уничтожили ударами с воздуха в Йемене пятерых боевиков "Аль-Каиды"

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ВАШИНГТОН, 25 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Вооруженные силы США нанесли в Йемене новые удары с воздуха по живой силе террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ), в результате которых было уничтожено пятеро боевиков.
Об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских ВС, в сферу оперативной ответственности которого входит в первую очередь Ближний Восток.
Как уточнило СЕНТКОМ, операции были проведены 20, 21 и 22 января в провинции Эль-Бейда. В результате первого налета ликвидирован один боевик АКАП, в результате второго - трое, в результате третьего - еще один. Иные детали не приводятся.
Официальный представитель СЕНТКОМ майор Джош Джакс заявил, что, по оценке американских властей, АКАП "по-прежнему представляет собой существенную угрозу" Ближнему Востоку, США и другим регионам. Удары с воздуха ВС США оказывают "последовательное давление" на АКАП и направлены на срыв террористических заговоров группировки, отметил он.