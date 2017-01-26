Амон вновь одержал победу над Вальсом на дебатах перед праймериз социалистов во Франции

ПАРИЖ, 26 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший министр образования Бенуа Амон вновь признан наиболее убедительным участником дебатов в преддверии второго тура первичных выборов (праймериз) в правящей Французской социалистической партии. Согласно проведенному опросу, более 60% телезрителей предпочли его сопернику - экс-премьеру Манюэлю Вальсу.

Амон вновь выступил с идеей сокращения рабочей недели до 32 часов, а также подтвердил свою позицию по введению в стране так называемого универсального дохода - социального пособия для всех совершеннолетних французов в размере €750.

Вальс в свою очередь выступил с критикой такого подхода, назвав его нереалистичным. "Подобные реформы просто не могут быть профинансированы, это создаст колоссальный дефицит госбюджета", - убежден он.

Амон произвел сенсацию в первом туре праймериз, заметно обойдя Вальса, считавшегося фаворитом предвыборного марафона. Бывший министр образования смог набрать 36% голосов, в то время как его соперник - около 31%.

Ранее в поддержку Амона неожиданно выступил целый ряд политических тяжеловесов в стане социалистов, в том числе Арно Монтебур. Он тоже принимал участие в первом туре голосования и набрал 18%. Сразу после признания своего поражения Монтебур заявил, что поддержит Амона, и это неудивительно: в 2014 году они вместе покинули правительство, громко хлопнув дверью в знак несогласия с излишне либеральными, на их взгляд, реформами в сфере экономики.

"Среди сторонников социалистов во Франции ширится убеждение, что Вальс несет ответственность за провалы во время пятилетнего правления президента Франсуа Олланда. Поэтому в последние дни активно ширится движение под лозунгом "Кто угодно, кроме Вальса". Все говорит о том, что победу во втором туре праймериз одержит его соперник Бенуа Амон, ранее считавшийся аутсайдером избирательного марафона", - пишет газета Monde.