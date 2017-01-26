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В Японии считают, что визит Мэттиса поспособствует укреплению двустороннего альянса

Международная панорама
26 января, 5:36 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Новый шеф Пентагона посетит Японию 3 февраля
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ТОКИО, 26 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония считает, что предстоящий визит министра обороны США Джеймса Мэттиса будет способствовать укреплению японо- американского альянса. Об этом заявила глава японского оборонного ведомства Томоми Инада, выступая на заседании бюджетной комиссии в нижней палате парламента.

"Визит министра обороны США в такие кратчайшие сроки (после назначения - прим. ТАСС) показывает, какой большой интерес (Вашингтон) проявляет к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Мы приветствуем это. В ходе встречи мы проведем прямой обмен мнениями по различным аспектам, это должно поспособствовать укреплению японо-американского альянса", - сказала она.

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис объявил, что Мэттис 1 февраля посетит Южную Корею, а 3 февраля - Японию, где, по данным японских СМИ, может также провести встречу с премьер-министром Синдзо Абэ.

Джеймс Мэттис стал министром обороны в новой администрации США в день инаугурации Дональда Трампа - 20 января.

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