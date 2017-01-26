Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ABC: Трамп сравнил ситуацию в Чикаго с происходящим в Афганистане

Международная панорама
26 января, 6:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
СМИ США отмечают, что в Чикаго уровень преступности выше, чем во многих других американских городах
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), где наблюдается высокий уровень преступности, сравнима с тем, что происходит в Афганистане. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.

"Это бойня, это ужасная бойня", - сказал Трамп. "Афганистан не сравнится с тем, что происходит в Чикаго, - добавил он. - В людей стреляют здесь и там". Трамп указал, что готов подключить федеральные власти к нормализации ситуации в городе.

СМИ США отмечают, что в Чикаго уровень преступности выше, чем во многих других американских городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молоком
Мадонна
7
Американские знаменитости вышли на улицы Вашингтона поддержать акцию против Трампа
Меланья и Дональд Трамп
8
Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации
Интересное
Россия: времена года
Стражи Восточного Босфора: как орланы зимуют во Владивостоке
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Похититель девочки в Оренбурге причастен к убийству ребенка в Пермском крае
2
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
3
Эксперт: скандал вокруг Фийона отразится на его предвыборной программе
4
Британские истребители пролетели рядом с "Адмиралом Кузнецовым", проходившим Ла-Манш
5
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
6
Не Татьянин день: Лебедева лишена двух медалей Олимпиады-2008
7
ЦБ в интересах Минфина с февраля начнет покупки и продажи иностранной валюты
Темы дня
Реклама