ABC: Трамп сравнил ситуацию в Чикаго с происходящим в Афганистане

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация в американском городе Чикаго (штат Иллинойс), где наблюдается высокий уровень преступности, сравнима с тем, что происходит в Афганистане. Об этом новый хозяин Белого дома заявил в интервью телекомпании ABC.

"Это бойня, это ужасная бойня", - сказал Трамп. "Афганистан не сравнится с тем, что происходит в Чикаго, - добавил он. - В людей стреляют здесь и там". Трамп указал, что готов подключить федеральные власти к нормализации ситуации в городе.

СМИ США отмечают, что в Чикаго уровень преступности выше, чем во многих других американских городах.