Более 40% южнокорейцев поддерживают превентивный удар по КНДР

СЕУЛ, 26 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Почти половина южнокорейцев выступают за нанесение упреждающего удара по КНДР в случае экстренной необходимости. Такие данные опубликовал в четверг Институт политических исследований "Асан" по итогам проведенного им социологического исследования.

"Выяснилось, что 43,2% респондентов поддерживают идею нанесения превентивного удара по Северу в случае крайней необходимости", - отмечается в докладе. - Граждане выступили за упреждающие удары даже несмотря на то, что они могут спровоцировать полномасштабную войну". Против такой идеи выступили 50,1% участников опроса.

Исследователи отмечают, что число сторонников жестких мер в отношении КНДР увеличилось. В ходе аналогичного опроса в 2013 году идею "хирургических ударов" поддержали 36,3% его участников, а против них высказались 59,1%.

На вопрос, стоит ли Южной Корее вооружиться собственной атомной бомбой, в этот раз утвердительно ответили 60% респондентов, отрицательно - 33,1%. Еще 61% выступили за размещение в стране американского ядерного оружия. В опросе приняли участие 1500 человек.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более двадцати пусков баллистических ракет. В ответ Южная Корея приняла решение о развертывании на своей территории американского комплекса ПРО THAAD.