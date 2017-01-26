СОФИЯ, 26 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Парламент Болгарии завершил свою работу. В соответствии с указом президента Румена Радева, начиная с 27 января 43-е Народное собрание объявлено распущенным, а новые выборы назначены на 26 марта.

"Болгарская социалистическая партия (БСП) определяет работу Народного собрания (НС) в течение последних двух лет, как провал. Мы должны были работать над тем, чтобы люди жили лучше, но реально достигли уникально низкого уровня одобрения работы депутатов, лишь 7% избирателей дали нашему труду положительную оценку. Эта унизительно низко", - заявила в декларации с парламентской трибуны на заключительном заседании лидер БСП Корнелия Нинова, подчеркнув, что в работе парламента "не было справедливости" по отношению к болгарским гражданам.

"Мир меняется, мы также должны меняться. В 44-м НС мы будем принципиально противостоять коррупции и работать в интересах Болгарии, работать над изменением законов об образовании и здравоохранении, над тем, чтобы держава помогала своим гражданам. Правила, возмездие и справедливость - вот принцип нашей будущей работы. Желаю нашему будущему 44-му парламенту силы и воли", - завершила Нинова.

Руководитель парламентской группы правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Цветан Цветанов поблагодарил оппозицию за совместную работу, но подчеркнул, что "декларация БСП не достойна и не справедлива". "В этом парламенте мы имели различные мнения, но находили взаимопонимание в тех вопросах, когда речь шла об интересах Болгарии", - подчеркнул Цветанов и призвал, чтобы "дебаты во время предвыборной кампании были конструктивны, а решения проблем предлагались реальные".

Представители других политических формаций в оценках работы парламента также разошлись.

"Мы, депутаты, уходим, но парламентаризм остается, оценку нашей работы, уже начиная с завтрашнего дня будут давать историки. Предстоят выборы, надеюсь, что они будут честными и справедливыми", - сказала спикер 43-го парламента Цецка Цачева и закрыла заседание.

О политическом кризисе

Политический кризис, который привел к отставке правительства и роспуску парламента, разразился в ноябре 2016 года, когда на выборах президента республика победила не кандидат правящей партии ГЕРБ, спикер парламента Цецка Цачева, а независимый кандидат Румен Радев, поддержанный БСП. Практически сразу, как стали известны предварительные итоги голосования, лидер ГЕРБ, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил об отставке правительства.

"В Болгарии сложилась новая политическая ситуация, правящая коалиция не имеет большинства. Поэтому я подаю заявление об отставке правительства", - заявил премьер-министр. "Побеждая на выборах, мы всегда учитывали волю народа, поэтому поздравляю тех, кто сегодня имеет больше голосов чем мы. По воле народа мы стали оппозицией. Демократия - это состязание идеологий и идей, сегодня победили они, завтра мы", - подчеркнул лидер ГЕРБ.

16 ноября 2016 года парламент предложение об отставке правительства поддержал.

Вступив в должность 22 января новый президент Болгарии Румен Радев уже через три дня подписал указ о назначении технического правительства страны и назначал его главой видного болгарского политика и юриста Огняна Герджикова.

27 января временное правительство официально приступит к своей работе. Его главная задача - обеспечить проведение честных выборов 26 марта и стабильность в стране.

Социологи утверждают, что в состав следующего парламента смогут войти представители лишь 5 политических партий - "ГЕРБ (партия "Граждане за европейское развитие Болгарии"), Болгарская социалистическая партия, "Объединенные патриоты", "Движение за права и свободы" и новая партия "Воля".