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Kurier: полиция Австрии задержала 11 человек в крупной антитеррористической операции

Международная панорама
26 января, 14:55 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Отмечается, что операция не связана с задержанием подростка, которого подозревают в планировании теракта в венском метро
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ВЕНА, 26 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийская полиция сегодня задержала 11 человек в результате проведения антитеррористической операции против радикальных исламистов во многих федеральных землях республики. Об этом пишет газета Kurier со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Силовики обыскали несколько десятков квартир в Вене и Граце, а также задержали 11 человек. Как отмечается, операция не связана с задержанием на прошлой неделе подростка, подозреваемого в планировании террористической атаки в венском метро. Оперативные мероприятия были запланированы заранее.

Спецслужбы давно вели наблюдение за выходцами из бывшей Югославии, которые пытались организовать на территории Австрии радикальную исламистскую группировку.

Как пишет газета Kronen Zeitung, порядка 800 полицейских участвуют в операции. Издание также отмечает, что в Граце спецслужбы взяли штурмом мечеть.

Министерство внутренних дел Австрии пока воздерживается от комментариев и обещает предоставить информацию позже.

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