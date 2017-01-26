"Украинская неделя": ВСУ за три года получили $110 млн зарубежной помощи

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) получили 3 млрд гривен (около $110 млн по текущему курсу) зарубежной военной помощи в течение 2014-2016 годов. Об этом сообщили в министерстве обороны Украины.

"В течение 2014-2016 годов ВСУ получили от различных стран мира материально-технической и гуманитарной помощи на сумму около 3 млрд гривен", - заявили в минобороны в ответ на запрос издания "Украинская неделя" ("Тиждень").

В частности, от США украинская армия получила лазерную систему имитации тактических действий MILES, медицинское оборудование, аптечки, оборудование для разминирования, приборы ночного видения и тепловизоры, бронежилеты и кевларовые шлемы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, автомобили повышенной проходимости типа HMMWV, индивидуальное снаряжение и обмундирование.

Медицинское оборудование, снаряжение и обмундирование предоставляли также Канада, Великобритания, Польша, Австралия, Китай Турция, Франция, Чехия, Албания, Литва, Норвегия, Латвия, Дания, Япония, Словакия и Нидерланды.

При этом в минобороны не уточнили условия и суммы помощи конкретных стран, ссылаясь на конфиденциальность информации.