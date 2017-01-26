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Король Испании отметил важную роль РФ в урегулировании конфликтов

Международная панорама
26 января, 16:00 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Филипп VI надеется на конструктивную роль РФ "в создании общей безопасности" в евразийском пространстве
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МАДРИД, 26 января. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Россия играет важную роль в урегулировании различных конфликтов в мире. Об этом заявил король Испании Филипп VI на приеме дипломатического корпуса в Мадриде.

"Россия является ключевой фигурой для урегулирования многих кризисных ситуаций и конфликтов", - подчеркнул монарх. Он надеется на то, что РФ будет играть конструктивную роль "в создании общей безопасности и процветания на евразийском пространстве". "Мы будем продолжать работать, чтобы так и произошло", - добавил Филипп VI.

Король считает, что "Европейский союз также является фактором стабильности и прогресса". "Кроме того, он является одним из основных столпов евроатлантического сообщества", - подчеркнул испанский монарх.

"Наши отношения с двумя крупными североамериканскими государствами являются идеальными, и мы желаем, чтобы так оставалось и дальше", - сказал он. "С Соединенными Штатами, в частности, нас объединяют очень важные и глубокие исторические и культурные связи", - отметил Филипп VI. По его словам, Испания надеется продолжить работу с новой американской администрацией "на том же прекрасном уровне", что и раньше.

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