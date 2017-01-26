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"Новое Время": НБУ заявил о нежелании PayPal работать на Украине из-за рейтинга

Международная панорама
26 января, 19:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, января. /ТАСС
Валерия Гонтарева назвала условие для расширения функционала платежной системы в стране
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КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Международная платежная система PayPal расширит свое присутствие на Украине только в том случае, если страна получит "хотя бы минимальный инвестиционный рейтинг". Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Сейчас украинцы могут пользоваться системой только для того, чтобы перевести деньги или оплатить услуги.

"Они (PayPal) не разрешают принимать платежи. Почему? Из-за рейтинга страны. Но PayPal обязательно придет, когда у страны будет хотя бы минимальный инвестиционный рейтинг", - сказала она в интервью журналу "Новое время".

Гонтарева также пожаловалась, что "один Нацбанк не может вытянуть экономику и сделать рейтинг". Переговоры между Национальным банком и платежной системой PayPal о возможности украинцам принимать платежи начались еще в апреле 2016 года.

Платежная система PayPal, являющаяся дочерним предприятием американского интернет-аукциона eBay, позволяет оплачивать счета и осуществлять покупки в онлайн-магазинах. Она также может использоваться для перевода финансовых средств частным лицам. В настоящее время PayPal насчитывает более 100 млн активных пользователей почти во всех странах и работает с 25 мировыми валютами.

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