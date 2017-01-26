Новый президент Гамбии прибыл в столицу страны из Сенегала

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Избранный президент Гамбии Адама Барроу прибыл на самолете в столицу страны Банжул из Сенегала. Об этом сообщает агентство Reuters.

Возвращение политика стало возможным после того, как бывший президент страны Яйя Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов, на которых он потерпел поражение, официально ушел со своего поста и покинул Гамбию, отправившись в Экваториальную Гвинею.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, а оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона.