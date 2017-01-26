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Новый президент Гамбии прибыл в столицу страны из Сенегала

Международная панорама
26 января, 20:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Это стало возможным только после того, как экс-президент страны покинул Гамбию, признав итоги прошедших выборов
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Избранный президент Гамбии Адама Барроу прибыл на самолете в столицу страны Банжул из Сенегала. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Находящийся в Сенегале избранный президент Гамбии сообщил о скором возвращении на родину

Возвращение политика стало возможным после того, как бывший президент страны Яйя Джамме, отказывавшийся признавать итоги выборов, на которых он потерпел поражение, официально ушел со своего поста и покинул Гамбию, отправившись в Экваториальную Гвинею.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, а оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона.

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